Tesla Model S, parla un proprietario: “Ho risparmiato 100.000 euro in 6 anni”

Un proprietario di Tesla Model S con residenza in Australia ha condiviso la sua esperienza, rivelando di aver risparmiato una cifra pari a 20.000 euro all’anno in costi di carburante rispetto a un veicolo con motore a combustione interna. Questa testimonianza si aggiunge a quella di un proprietario di Tesla Model 3, che in precedenza aveva raccontato di aver risparmiato circa 18.000 euro di carburante dopo aver percorso più di 200.000 km.

Tesla Model S: un proprietario risparmia 20.000 euro all’anno rispetto ad un modello endotermico

Nigel Raynard, proprietario della Model S in questione, ha raccontato di aver risparmiato circa 20.000 euro all’anno dal 2018, quando ha acquistato l’auto, ad oggi. Il totale ammonta quindi a 100.000 euro risparmiati grazie alla sua elettrica. C’è da dire che si tratta di un caso particolare, dato che l’auto viene utilizzata per il trasporto di passeggeri verso l’aeroporto e percorre mediamente 10.000 km al mese. Un chilometraggio ovviamente enorme che spesso, una persona “comune”, percorre in un anno.

Raynard non ha mai dovuto far manutenzione alla sua Model S, eccetto per le pastiglie dei freni cambiate dopo 400.000 km e la batteria, cambiata dopo circa 666.000 km, offerta a titolo gratuito da parte di Tesla, che aveva proposto al cliente una batteria di maggiore capacità (non gratuita). Alla fine il proprietario ha scelto la seconda opzione, spiegando: “La batteria da 90 kWh mi costava 26.800 dollari, compresa la manodopera. Visto che avevo risparmiato 20.000 euro all’anno fino ad allora, mi sembrava un buon affare. Le pastiglie dei freni sono state revisionate a 460.000 km, dunque il nuovo set dovranno essere cambiate a circa 900.000 km”.

