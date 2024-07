Tesla Model S, installa motore diesel per estendere l’autonomia: 5.600 km con una carica

La longevità delle batterie Tesla sono lodate da migliaia di clienti, con alcuni che hanno raccontato la propria esperienza online. Tra questi un proprietario di una Model S, che ha raccontato di aver percorso 700.000 km con la batteria originale del veicolo, mentre un altro ancora ha raccontato di aver risparmiato 100.000 euro in 6 anni, rispetto ad un veicolo con motore a combustione interna. Ma l’ansia da autonomia colpisce una fetta abbastanza ampia di proprietari di auto elettriche e, alcuni, sono tanto ingegnosi da risolvere questo problema da soli.

Tesla Model S con motore diesel: ora l’autonomia arriva a 5.600 km con una singola carica

Matt Mikka, youtuber conosciuto per il suo canale Warped Perception, ha deciso di affrontare il problema dell’autonomia a modo suo. Ciò consiste in un’insolita modifica: l’installazione di un motore diesel da 3 litri nella parte anteriore della Model S. Stanco di ricaricare frequentemente la batteria del veicolo, Mikka ha deciso di montare il motore diesel come generatore per ricaricare la batteria del veicolo.

Si tratta praticamente di un range extender, che Mikka e il suo team hanno sviluppato per permettere al motore diesel di caricare la batteria della Tesla Model S, che ora arriva fino a 5.600 km con una singola carica. Considerando che la Model S ha un’autonomia stimata di poco superiore a 600 km, si tratta di 5.000 km in più di percorrenza con una sola carica.

Mikka ha raccontato che l’installazione del motore diesel ha portato a diversi problemi tipici dei motori a combustione, come perdite d’olio e filtri del carburante intasati. Nonostante ciò, lo youtuber considera l’esperimento un grande successo, dimostrando che la tecnologia elettrica può essere utilizzata a braccetto con i motori più tradizionali, guadagnando migliaia di km in autonomia. I range extender sono già utilizzati sul mercato, sebbene non in modo massiccio, ma è improbabile che questo metodo venga utilizzato in futuro dai produttori. Mikka comunque non è l’unico ad aver trasformato la sua Tesla: poco tempo fa, infatti, un altro youtuber aveva modificato la sua Model X trasformandola in una DeLorean di Ritorno al Futuro. Nel frattempo si parla di una nuova generazione della Model S.