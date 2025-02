Tesla Model Q: la nuova elettrica low-cost potrebbe debuttare prima del previsto

Nelle ultime settimane i dirigenti di Tesla hanno confermato l’arrivo nel 2025 della nuovissima Model Q, modello elettrico low-cost pensato per attrarre una nuova tipologia di clientela. Questa nuova auto dovrebbe fare il suo debutto nel secondo trimestre dell’anno, ma sembra che i tempi potrebbero essere anticipati.

Tesla Model Q: il suo debutto sarà anticipato?

Sebbene Elon Musk negli ultimi mesi aveva dichiarato di non aver bisogno “di un veicolo economico da 25.000 dollari”, sembra che infine la dirigenza dell’azienda abbia cambiato idea. La Model Q, tuttavia, non dovrebbe essere tanto economica come quella conosciuta come Model 2. Questo modello, che negli Stati Uniti dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 37.000 dollari, promette comunque di essere conveniente e innovativo.

L’obiettivo della casa automobilistica è quello di mandare un messaggio chiaro a produttori come BYD, che stanno puntando sempre più su veicoli accessibili. La Model Q sfrutterà tecnologie molto avanzate, a partire dalla sua produzione: grazie alla fusione dei componenti in un unico pezzo e altre strategie, la casa automobilistica riuscirà a ridurre i tempi e i costi di produzione, senza però intaccare la qualità.

Questo veicolo elettrico low-cost sarà prodotto presso le Gigafactory del Texas e Berlino, garantendo una produzione costante e su larga scala per soddisfare la domanda globale. In passato Elon Musk dichiarò che la Model 2, il modello low-cost da 25.000 dollari, avrebbe venduto circa 40 milioni di unità nel suo intero ciclo di vita. Considerando che il prezzo della Model Q sarà leggermente più alto, questi numeri sembrano molto difficili da raggiungere, ma l’azienda sembra comunque puntare molto in alto.

L’attesa è infatti molto alta e anche gli investitori sono in attesa di scoprire la prossima mossa di Tesla. Al momento non ci sono molte informazioni su questo modello, eccetto per qualche dettaglio sul suo design. Sembra infatti che la Model Q sarà una versione compatta della Model 3. Non ci resta che attendere maggiori dettagli in merito.