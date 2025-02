Tesla offre la ricarica ma aumenta i prezzi di listino di Model S e Model X

Tesla ha recentemente rivisto al rialzo i prezzi di listino della Model S e della Model X, con incrementi significativi del 18% e del 15%. La Model S Dual Motor AWD parte ora da 109.990 euro, un aumento di quasi 17.000 euro rispetto al prezzo precedente. La Model X, invece, è salita a 114.990 euro, con un rincaro di 5.000 euro. Per entrambe le vetture, la versione Plaid, dotata di tre motori elettrici, richiede un esborso aggiuntivo di 10.000 euro rispetto alle varianti a doppio motore.

Se questo è ciò che accade in un mercato importante come la Germania, ci sono notizie simili anche negli Stati Uniti, con l’aumento che però riguarda esclusivamente la Model X, il cui prezzo è salito di 5.000 dollari.

Se le vetture in sé non hanno subito modifiche, a cambiare è stata l’offerta complessiva. Tesla ha reintrodotto la ricarica Supercharger gratuita illimitata per chi acquista una Model S o una Model X in Stati Uniti, Canada, Porto Rico, Europa e Medio Oriente. Questo vantaggio consente ai nuovi proprietari di rifornire energia gratuitamente presso la rete di ricarica rapida Tesla, riducendo così i costi operativi.

La ricarica gratuita è valida solo per il primo proprietario del veicolo. Sono esclusi veicoli aziendali e auto utilizzate per scopi commerciali, come taxi, ride-sharing o servizi di consegna. Le restrizioni saranno applicate quasi come era già accaduto quando Tesla ha introdotto limitazioni simili nella prima fase di ricarica gratuita, fino al 2016. L’applicazione di tali regole, allora, si era rivelata anche piuttosto complessa. L’ultima volta che Tesla aveva offerto una ricarica Supercharger gratuita era stata con promozioni limitate, spesso per 10.000 km di percorrenza.

Il ritorno a una formula senza limiti è un’inaspettata inversione di rotta. Infatti, nel 2020 lo stesso Elon Musk aveva definito questa politica un errore, affermando: “Non si tratta di una buona struttura di incentivi” e promettendo che “Tesla non offrirà mai più ricariche Supercharger gratuite per nessun veicolo”.

Non è facile stimare l’effetto di questa nuova strategia, che combina l’aumento dei prezzi di listino con il ritorno della ricarica gratuita. Tesla, infatti, nelle sue statistiche ufficiali raggruppa le vendite di Model S, Model X e Cybertruck nella categoria “Altro”, senza dettagli sui singoli modelli.