Tesla Model 3 Highland prende fuoco durante la ricarica: la batteria non c’entra

Una Tesla Model 3 Highland, arrivata sul mercato lo scorso anno, ha preso fuoco mentre era in carica nel parcheggio di un supermercato in Grecia. La situazione però è ben diversa rispetto a quanto capitato alla Model Y esplosa in seguito ad un incidente. Qui non è stato fatto nessun incidente, e non è stato riscontrato alcun problema con la batteria. Nonostante ciò, una volta aver collegato l’auto alla stazione di ricarica, il veicolo elettrico ha preso fuoco.

Tesla Model 3 Highland prende fuoco durante la ricarica: l’incendio non è partito dalla batteria

Ormai quando un veicolo elettrico prende fuoco, il primo pensiero va alla batteria. Se questa infatti è surriscaldata o danneggiata, viene avvolta nelle fiamme in pochissimo tempo. In questo caso il problema sembra provenire da altri fattori. L’incidente in questione ha avuto luogo il 22 settembre in un parcheggio di un supermercato di Agia Paraskevi, vicino ad Atene. Una volta collegata l’auto alla colonnina, la berlina ha preso fuoco.

Le foto dell’incidente mostrano la Model 3 nera con il posteriore completamente distrutto, mentre l’anteriore non è stato quasi coinvolto dalle fiamme. I finestrini posteriori sono stati distrutti, cosi come gli pneumatici, che sono scoppiati e poi fusi. Anche la colonnina sembra essere in condizioni disastrate. I vigili del fuoco hanno confermato che le fiamme hanno interessato soltanto il posteriore del veicolo e non hanno intaccato il pacco batterie. Di conseguenza, non è possibile attribuire alla batteria la causa dell’incendio.

Le autorità stanno ancora indagando sull’accaduto, ma con tutta probabilità un difetto dell’adattatore o il cavo di ricarica ha causato un cortocircuito, innescando le fiamme. Secondo EV FireSafe, il 15% degli incendi delle auto elettriche si verificano durante la ricarica del veicolo. Ovviamente la notizia è diventata virale in poco tempo, attirando un sacco di commenti ironici online.