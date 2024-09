Tesla Cybertruck già in vendita in Europa: prezzi superiori a €350.000

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del Tesla Cybertruck e del suo possibile debutto anche in Europa. Mesi fa alcuni esemplari sono stati immatricolati in Polonia e Austria, fatti passare come veicoli commerciali. Il pick-up elettrico della casa automobilistica guidata da Elon Musk non è ancora sbarcata “ufficialmente” in Europa. Il suo debutto potrebbe avvenire già il prossimo anno, almeno stando a quanto dichiarato da Musk durante un incontro con gli investitori. Tuttavia, si tratterà di un veicolo leggermente più piccolo di quello disponibile negli Stati Uniti.

Tesla Cybertruck in vendita in Europa, ma il prezzo è tre volte più alto che negli Stati Uniti

Le normative europee sono più stringenti e le dimensioni del pick-up elettrico, così come il suo peso, rendono complicata l’omologazione del mezzo. Come anticipato prima, però, in qualche modo il Cybertruck è riuscito ad arrivare anche in Europa e qualcuno lo sta già vendendo. Il prezzo però è un po’ più alto che negli Stati Uniti: una concessionaria olandese, infatti, lo vende per ben 295.000 euro, escluse le tasse.

Il prezzo finale, tasse incluse, sale a 356.950 euro. Però attenzione, il venditore sottolinea che le tasse sono deducibili, solo per chi è in possesso di partita IVA. A titolo informativo, negli Stati Uniti il Cybertruck costa 99.990 dollari, nella versione “entry level”, e 119.990 euro per la versione top di gamma Cyberbeast. Parliamo di poco meno di 110.000 euro nella sua versione più potente.

Insomma, un costo talmente esorbitante che potrebbe permettere l’acquisto di una vettura sportiva di lusso, offrendo (forse) un’esperienza ancora più divertente. Il Cybertruck è diventato in poco tempo il pick-up elettrico più venduto in America, ma centinaia di automobilisti continuano a lamentare diversi problemi. Tra questi, alcuni hanno lamentato la scarsa qualità degli pneumatici, da cambiare dopo meno di 10.000 km. Per la cifra richiesta, ci si aspetta un prodotto di maggiore qualità.