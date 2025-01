Tesla Model 3: ecco come sarebbe in versione Juniper

Tesla, con la nuova Model Y Juniper presentata pochi giorni fa, ha voluto differenziare i suoi due modelli di punta. Tesla Model Y e Model 3 non si somiglieranno più come in passato. Con la nuova generazione, il crossover elettrico si distinguerà nettamente dalla berlina. Qualcuno però si è chiesto come sarebbe la Model 3 con le caratteristiche della nuova Juniper, realizzando dei render molto interessanti.

Tesla Model 3: come sarebbe la berlina elettrica in versione Juniper?

Ora, l’unico elemento che hanno in comune i due modelli sono gli interni, ad eccezione di alcuni dettagli. Il crossover elettrico offre sedili riscaldati e ventilati, mentre il sistema di infotainment è stato completamente rinnovato. Un notevole passo avanti è stato fatto anche sul fronte dell’autonomia, specialmente nella versione Long Range.

Sugar Design ha realizzato dei render, mostrando come sarebbe la Model 3 con frontale e posteriore della Model Y Juniper. La berlina elettrica, con il restyling arrivato sul mercato alla fine del 2023, aveva già migliorato diversi aspetti, come l’isolamento acustico e il comfort a bordo grazie a nuove sospensioni.

Il design della nuova Model Y sembra seguire quello del Cybertruck, ma più nello specifico del Cybercab, il veicolo a guida totalmente autonoma che arriverà sul mercato nel 2026. Vedremo nei prossimi mesi se questa scelta di design si rivelerà la scelta giusta, dato che l’azzardo con il pickup elettrico sembra non aver funzionato.

Dopo un 2024 sottotono per il Cybertruck, Tesla sta tagliando posti di lavoro per rientrare nelle spese. Il pickup elettrico ha venduto nel 2024 circa 30.000 unità: una cifra molto bassa rispetto alle aspettative. Ricordiamo che Elon Musk disse che nel 2025 voleva raggiungere le 250.000 unità prodotte, per poi aumentare progressivamente negli anni successivi fino a raggiungere le 500.000 unità. Tuttavia, se questi sono i numeri, è probabile che non arriverà mai alle cifre dichiarate.