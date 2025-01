Tesla Model Y 2025, prime foto della Juniper allo scoperto

La Tesla Model Y, il SUV elettrico della casa automobilistica di Elon Musk, ha senz’altro segnato un punto di svolta nel settore delle auto elettriche fin dal suo debutto nel 2020. In breve tempo, e precisamente nel 2023, non solo è diventata il veicolo elettrico più venduto al mondo, ma ha anche conquistato il primato assoluto come auto più venduta a livello globale, indipendentemente dal tipo di motorizzazione.

Questo incredibile successo ha reso la Model Y un pilastro fondamentale per Tesla. Non sorprende, quindi, che il marchio abbia da tempo annunciato un importante aggiornamento per questo modello, il cui debutto è ormai imminente entro la fine dell’anno.

Dopo mesi di avvistamenti di prototipi mimetizzati, finalmente sono emerse in rete le prime immagini della nuova Tesla Model Y, nome in codice “Juniper”. Queste fotografie, pubblicate su portali come Electric-Vehicles e Drive, mostrano il SUV completamente svelato durante i test su strade ghiacciate.

Le immagini confermano una delle voci più insistenti degli ultimi tempi: il design rinnovato della Model Y includerà delle distintive linee luminose sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Questo dettaglio estetico, ispirato al futuristico Tesla Cybertruck, avvicina il SUV alla recente Model 3 aggiornata, che nel 2024 è diventata l’auto elettrica più popolare in Spagna.

Anche se non ci siano ancora certezze sulla data di lancio ufficiale, è noto che la produzione della nuova Model Y è già iniziata nella gigafactory di Tesla a Shanghai, in Cina, a partire da gennaio. Considerando questo tempismo, è plausibile che Tesla sveli il modello rivisitato nelle prossime settimane, con una probabile disponibilità sul mercato entro la primavera del 2025, secondo le abitudini commerciali del brand.

Oltre a questa nuova versione, Tesla sembra avere in programma anche un’inedita variante a sei posti della Model Y, progettata appositamente per il mercato cinese. Questo modello dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025, arricchendo ulteriormente l’offerta di uno dei SUV elettrici più influenti al mondo.