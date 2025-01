Tesla, i buoni risultati in Cina non mettono al riparo dalle altre delusioni

Tesla ha appena vissuto il suo primo calo annuale delle vendite in oltre dieci anni, segnando un cambiamento importante nel panorama globale dei veicoli elettrici nel 2024. L’unico mercato che ha visto una crescita per Tesla è stata la Cina, dove però la tendenza tra i consumatori è stata quella di preferire i marchi locali, piuttosto che le case automobilistiche straniere.

Nel 2024, le vendite in Cina sono aumentate dell’8,8%, raggiungendo un totale di 657.000 veicoli consegnati. La Cina, che rappresenta il 36,7% delle vendite globali di Tesla, è il secondo mercato più grande per l’azienda dopo gli Stati Uniti. Tuttavia, nel mercato americano, le vendite sono diminuite rispetto all’anno precedente, quando risultarono consegnati circa 675.000 veicoli. Nonostante il calo, gli americani non hanno subito il sorpasso della Cina, ma la differenza tra i due mercati è probabilmente molto più sottile rispetto a quanto avvenuto nel 2023.

Il 2024 ha anche visto affermarsi la Cina come il principale attore mondiale nel settore delle auto elettriche. Aziende cinesi come BYD hanno registrato successi notevoli, riuscendo a ridurre il divario con Tesla. BYD ha consegnato 4,25 milioni di veicoli nel 2024, di cui 1,76 milioni di veicoli elettrici, con un aumento del 12,1% rispetto al 2023, mentre Tesla ha visto una leggera flessione, con un calo dell’1,1%. Inoltre, in Europa, Tesla ha sofferto una contrazione del 13,7% nelle vendite, a causa della crescente concorrenza e degli incentivi più bassi.

La crescente concorrenza ha avuto un ruolo significativo nel rallentamento delle vendite di Tesla. Nel mercato del Cybertruck, Tesla si aspettava un forte interesse, ma il pick-up ha visto un abbassamento dell’entusiasmo man mano che l’anno procedeva. Se la tendenza registrata dovesse continuare, la Cina potrebbe superare gli States come principale mercato per Tesla nel 2025.

Secondo l’analista John Zeng, la Cina è l’unico mercato che continua a crescere, mentre in altri paesi gli acquirenti si stanno orientando maggiormente verso gli ibridi non plug-in. Per Tesla, una possibile via di recupero potrebbe essere l’introduzione di un modello economico, previsto per metà anno, che dovrebbe costare meno di 30.000 dollari, beneficiando anche di un credito d’imposta federale di 7.500 dollari.