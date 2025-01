Tesla, tagli al personale: le vendite del Cybertruck non vanno come previsto

Il debutto del Tesla Cybertruck nel 2024 è arrivato con grande entusiasmo, conquistando rapidamente il titolo di pick-up elettrico più venduto negli States durante il secondo trimestre. Tuttavia, dopo l’iniziale successo dovuto principalmente all’evasione degli ordini arretrati, la domanda ha iniziato a mostrare segni di rallentamento.

La situazione è diventata evidente all’inizio di dicembre, quando i lavoratori della linea produttiva del Cybertruck sono stati invitati a non presentarsi al lavoro per tre giorni. Un promemoria interno inviato ai dipendenti ha anticipato modifiche operative che sarebbero arrivate a essere implementate a gennaio 2025. In questo documento, Tesla ha chiesto ai lavoratori di indicare le loro preferenze per eventuali nuovi incarichi, prefigurando una possibile ridistribuzione del personale.

Come riportato da Business Insider, questa riorganizzazione è ora in atto. Parte del personale della fabbrica di Austin dedicato al Cybertruck è adesso trasferita alla produzione del popolare Model Y. Secondo quanto emerso, non tutti i lavoratori sono passati volontariamente. Alcuni risultano assegnati forzatamente al nuovo incarico, a causa della ridotta domanda di Cybertruck.

Il focus sul Model Y, invece, sembra strategico. Con la crescente popolarità del crossover, che potrebbe confermarsi come il veicolo più venduto al mondo per il secondo anno consecutivo, Tesla sta rispondendo all’aumento delle richieste. La versione aggiornata del Model Y, dotata finalmente di indicatori di direzione fisici, promette di incrementare ulteriormente le vendite.

Tesla spera di rilanciare le vendite del Cybertruck, soprattutto ora che dal 2025 sarà idoneo per il credito d’imposta di 7.500 dollari. Inoltre, l’azienda ha ridotto più volte i costi di leasing, arrivando a dicembre a proporre tariffe di 899 dollari al mese per il modello a doppio motore e 999 dollari per il Cyberbeast a tre motori. In un’ulteriore mossa per smaltire gli stock invenduti, Tesla ha offerto ricariche gratuite a vita per i Cybertruck Foundation Series acquistati dall’inventario.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, tra cui ottime capacità off-road, il Cybertruck fatica a convincere gli acquirenti di pick-up tradizionali. La sua estetica divisiva non lo rende appetibile per chi cerca un veicolo da lavoro, e l’assenza di una versione economica, promessa inizialmente, limita il suo appeal. Il Cybertruck è percepito più come un’auto da esibire che come un vero strumento di lavoro. Sarà complesso per Tesla riuscire a superare queste difficoltà e a stabilizzare le vendite.