Tesla Model Y, perché la nuova Juniper arriverà prima sulle strade cinesi

La nuova Tesla Model Y ha fatto il suo debutto, ma con un’anteprima esclusiva per il mercato cinese. La produzione del modello aggiornato è partita a pieno ritmo presso la Gigafactory di Shanghai alla fine di ottobre 2024, segnando un’importante svolta per Tesla in uno dei mercati più strategici al mondo. Rimane ancora un’incognita la data di lancio nei mercati occidentali, come Europa e Stati Uniti.

Le previsioni sono contrastanti. Alcune voci indicano un possibile arrivo tra maggio e la fine del 2025, ma Tesla non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo. La scelta di dare priorità alla Cina, di certo, non è casuale. Questo Paese rappresenta il secondo mercato più grande per Tesla, dove la Model Y ha registrato oltre 50 mila unità vendute a fine anno, piazzandosi dietro al colosso locale BYD nella categoria dei veicoli a “nuova energia” (ibridi plug-in ed elettrici puri).

La Cina, inoltre, sta vivendo un’esplosione nelle vendite di auto elettriche. Nel 2024, il segmento ha superato il 50% del mercato nei mesi finali, chiudendo l’anno al 40,7%. Questo slancio dovrebbe consolidarsi nel 2025, con una transizione definitiva verso i veicoli elettrificati.

In Europa, invece, la situazione è meno stabile. Anche se il mercato ha mostrato segnali di ripresa durante l’autunno 2024, l’ultima parte dell’anno ha visto una nuova flessione, segno di un mercato ancora troppo dipendente dagli incentivi statali. Tesla continua comunque a dominare le classifiche delle auto elettriche, ma questa dipendenza dagli aiuti pubblici rende i numeri imprevedibili.

Negli Stati Uniti, l’arrivo del presidente Donald Trump potrebbe rallentare la spinta verso l’elettrico puro. L’amministrazione entrante ha espresso la volontà di favorire una transizione graduale attraverso gli ibridi, preservando il mercato petrolifero, cruciale per l’economia americana. Tuttavia, l’uscente amministrazione Biden ha lasciato in eredità fondi significativi per promuovere veicoli elettrici più accessibili, una strategia che Tesla sta già abbracciando con progetti come il Cybercab a guida autonoma.

Il rinnovamento della Model Y non sembra essere una priorità urgente per Tesla, soprattutto considerando il suo successo globale. Resta la leader del mercato, seguita dalla Model 3, ma le vendite hanno registrato una contrazione del 13% a ottobre 2024 rispetto all’anno precedente. Questa flessione potrebbe spiegare il focus sull’espansione cinese, dove il futuro dell’elettrico appare più promettente.