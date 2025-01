Nuova Tesla Model Y, avvistata la versione Performance: le immagini

Dopo aver presentato la nuova Tesla Model Y Juniper, che sbarcherà sul mercato cinese a partire da marzo, spuntano online alcune foto di quella che sembra essere la versione Performance. Ricordiamo che questo modello, non ancora annunciato, dovrebbe essere prodotto presso la Gigafactory di Berlino. Al momento non ci sono indicazioni sulla sua data di debutto, ma è probabile arriverà entro la fine del 2025, dopo l’arrivo sulle strade della Model Y Juniper “normale”.

Tesla Model Y: ecco la versione Performance, avvistata in California

Il modello performante del crossover elettrico è stato avvistato in California durante dei test su strada. Anteriore, posteriore e cerchi sono coperti per non mostrarne le differenze con la Model Y Juniper annunciata pochi giorni fa. Tuttavia, sotto il telo posteriore è indubbiamente presente un alettone.

Dopo un 2024 molto difficile, il modello aggiornato del SUV dovrebbe riuscire a far rialzare le vendite in diversi mercati. Tuttavia, la concorrenza si fa sempre più spietata, specialmente proveniente dalla Cina, grazie a modelli ultra tecnologici e prezzi decisamente accessibili.

Con questo modello Tesla intende colmare quel “vuoto” che sta causando il Cybertruck. Nel 2024 ha venduto circa 30.000 unità, una cifra molto lontana dalle aspettative. Elon Musk, poco prima dell’arrivo sulle strade del pickup elettrico, disse che l’azienda aveva registrato 2 milioni di ordini. La domanda sorge spontanea: dove sono finiti? Indubbiamente qualcuno avrà cambiato idea a causa dell’aumento di prezzo, altri per le idee politiche di Musk e, probabilmente, anche per i problemi di affidabilità del mezzo.

E proprio a causa di questo suo insuccesso, Tesla sta iniziando a licenziare personale. Resterà da capire se la Tesla Model Y riuscirà a migliorare la situazione generale dell’azienda, in attesa del rivoluzionario Cybercab nel 2026.