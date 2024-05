Tesla Model 2 in stile crossover? Ecco come potrebbe essere

Se ne parla ormai da mesi, ma nelle ultime settimane la Tesla Model 2 è sotto i riflettori dopo che alcune fonti davano per certo il suo stop dello sviluppo. Una notizia non gradita da Elon Musk, che subito ha smentito la questione e, anzi, ha confermato l’arrivo di una gamma di veicoli elettrici economici nel corso dei prossimi anni. Secondo le ultime indiscrezioni, quella che al momento ha il nome di Model 2 dovrebbe essere presentata entro la fine dell’anno e arrivare sul mercato nella seconda metà del 2025. Con le prime informazioni del modello, diversi designer stanno cercando di immaginare come sarà la prima low-cost elettrica della casa automobilistica statunitense.

Tesla Model 2: ecco come sarebbe in stile crossover

Tra questi c’è il designer Sugar Chow, che ha presentato un render di una possibile Tesla Model 2 in una versione diversa da quanto visto fino ad ora. La Model 2, che Musk pensa possa vendere ben 40 milioni di unità nel suo intero ciclo di vita, in questo caso viene immaginata in versione Grand Hatchback. Questo modello è pensato per essere venduto a livello globale, con l’obiettivo di riprendere quote di mercato importanti perse con l’arrivo dei modelli elettrici della case automobilistiche cinesi, che offrono un buon rapporto qualità/prezzo.

Tesla ha quindi intenzione di rinnovare l’intero processo produttivo con il metodo “Unboxed”, che consiste nel costruire un telaio forgiato da una singola pressa, a cui poi vanno collegati i vari pezzi dell’auto. Questo metodo, che prende ispirazione dai LEGO, consentirebbe di abbattere i costi del 50% e, di conseguenza, permetterebbe all’azienda di proporre veicoli economici sul mercato. Tuttavia, a causa di un ritardo sulla tabella di marcia, Tesla avrebbe cambiato strategia e iniziato a produrre la Model 2 senza l’utilizzo di questo metodo, che sarà applicato in futuro.

Quello che vuole evitare Elon Musk è continuare a perdere terreno rispetto alle nuove auto elettriche economiche in uscita, rinviando di mesi o addirittura anni la sua prima auto elettrica economica. Nelle ultime settimane si era quindi parlato di versioni di Model 3 e Model Y più corte, così da ridurre inizialmente i costi della Model 2 e del successivo SUV economico della gamma. Sarebbe quindi proprio il contrario del modello realizzato dal designer Sugar Chow in questi render. Se sarà davvero così ce lo dirà soltanto il tempo.