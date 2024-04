Tesla Model 3 Performance: il prezzo aumenta a pochi giorni dal debutto, è polemica

La nuova Tesla Model 3 Performance è stata presentata pochi giorni fa (da 3 giorni per essere precisi) e ha già subito il suo primo aumento di prezzo. Dopo aver abbassato i prezzi in Italia di Tesla Model Y e Model 3 con l’obiettivo di rientrare negli incentivi statali in arrivo a maggio, e aver alzato i prezzi dei due modelli citati in tutta Europa di 2.000 euro e 1.000 dollari negli Stati Uniti, ecco che arriva un altro rialzo. Questa volta la protagonista è l’appena annunciata Model 3 Performance, che si è mostrata qualche giorno fa nelle nuove vesti.

Tesla Model 3 Performance: il prezzo aumenta dopo soli 3 giorni dal debutto

Sebbene una simile strategia, agli occhi di un inesperto, possa sembrare da folli, secondo alcuni analisti potrebbe essere una “risposta” alle richieste più alte del previsto. Elon Musk, infatti, poche settimane fa scrisse in un post su X (ex Twitter) che i prezzi delle sue auto cambiano anche in base alla domanda.

La nuova Tesla Model 3 Performance, più potente rispetto al modello precedente con 510 CV di potenza, che scende a 460 CV in Europa, aveva un prezzo di 52.990 dollari. A pochi giorni dal suo debutto, il suo prezzo è già salito a 53.990 dollari, ovvero circa 50.600 euro al cambio attuale.

Oltre alla nuova Model 3 Performance, la casa automobilistica statunitense è al lavoro su diversi progetti, tra cui la tanto chiacchierata Model 2. Si tratta del primo modello elettrico low-cost dell’azienda, che dovrebbe avere un prezzo di circa 25.000 dollari. L’obiettivo è quello di rispondere alla concorrenza cinese, sempre più agguerrita grazie a prezzi concorrenziali che stanno rosicchiando poco alla volta quote di mercato importanti nel settore. Inoltre, dopo diversi problemi, l’azienda ha fatto sapere di aver superato la produzione di 1.000 unità a settimana del Cybertruck.