Tesla Model 2 arriverà nel 2025: ecco come potrebbe essere

Negli ultimi mesi, Elon Musk aveva confermato l’arrivo imminente della Tesla Model 2. La data prevista è il 2025, probabilmente entro la prima metà dell’anno. Di conseguenza, non dovrebbe mancare molto alla sua presentazione. Tuttavia, a riguardo ci sono ancora pochissime informazioni. Qualche dettaglio potrebbe arrivare in vista della presentazione del Robotaxi del marchio, fissato per il prossimo 10 ottobre. Al momento l’unica “certezza” riguarda il prezzo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 euro.

Tesla Model 2: ecco come potrebbe essere la low-cost elettrica

Alcuni mesi fa, un ex ingegnere di Tesla aveva dichiarato che la Model 2 sarebbe stata una sorta di Model 3 accorciata. Carscoops ha però voluto immaginare il design della prima low-cost della casa automobilistica nelle vesti di SUV/crossover, quasi come se fosse, al contrario, una Model Y accorciata. Anche questo modello dovrebbe comunque arrivare nella nuova gamma di veicoli dal prezzo accessibile.

La Model 2 potrebbe dunque competere con veicoli come Volkswagen ID.3 e MG4, che hanno però prezzi superiori a 25.000 euro. Le ultime indiscrezioni dicono anche che sarà difficile per Tesla mantenere questo prezzo di partenza e che potrebbe avvicinarsi più ai 30.000 euro che ai 25.000. A meno che Elon Musk non decida di sacrificare prestazioni e autonomia. Tuttavia, se intende “combattere” contro i produttori cinesi, sacrificare troppo è una battaglia persa in partenza.

Difficile che Musk prenda una decisione simile in tal senso, dunque è più probabile che il prezzo raggiunga i 30.000 euro. Un prezzo di partenza simile consentirebbe comunque al marchio di fare faville in diversi mercati e di riguadagnare una quota di mercato sempre più in discesa in questo 2024. L’obiettivo di Tesla è quello di vendere 20 milioni di auto all’anno entro il 2030, al momento cifra lontana anni luce. Con una nuova gamma economica, però, l’obiettivo si fa più realistico.