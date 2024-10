Tesla nei guai in Svezia: i sindacati mettono in ginocchio l’azienda

La situazione in Svezia per Tesla si fa sempre più complicata. Un nuovo sindacato è intervenuto per sostenere lo sciopero del personale degli stabilimenti, che dura ormai da quasi un anno. A partire dal 10 ottobre, la casa automobilistica statunitense dovrà affrontare nuove sfide nel Paese. Il sindacato Vision, infatti, ha annunciato che non effettuerà più la manutenzione delle stazioni di ricarica, stringendo un’alleanza con IF Metall che ha iniziato lo sciopero nell’ottobre 2023.

Tesla, gli scioperi in Svezia non intendono fermarsi: stop alla manutenzione delle stazioni di ricarica

I membri del sindacato Vision, dunque, non effettueranno più interventi di assistenza, riparazione o manutenzione alle stazioni di ricarica di Tesla. Il 27 ottobre del 2023, il personale di 10 officine Tesla in Svezia ha scioperato in seguito al rifiuto di Elon Musk di firmare un accordo collettivo per stabilire paga oraria e orari di lavoro, tra le altre cose. Da allora, lo sciopero è andato avanti senza trovare alcun accordo.

“Dobbiamo proteggere i lavoratori”, ha dichiarato Eva-Lotta Nilsson di Vision. Lo sciopero continua a ostacolare le operazioni di Tesla nella regione, mentre gli scioperi si sono estesi anche alle attività portuali in Danimarca, Finlandia e Norvegia. Da dicembre, infatti, Tesla ha dovuto trasportare le sue auto destinate alla Svezia via camion dall’Europa continentale.

Il blocco si è esteso anche oltre, dal blocco delle targhe per le immatricolazioni, alla raccolta dei rifiuti nelle sedi Tesla. L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha definito la situazione come “folle” e ha intrapreso cause legali per limitare l’impatto del conflitto.

Nel frattempo si prepara al lancio del Robotaxi, con la presentazione fissata per il prossimo 10 ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni, durante l’evento, che si terrà presso gli studi Warner Bros in California, potrebbero essere rivelati i primi dettagli della Model 2.