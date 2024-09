Tesla, 30.000 auto vendute in meno in Europa nel 2024: dati preoccupanti

Sono numeri fortemente in calo quelli registrati da Tesla in Europa. Stando ai dati di Dataforce, sembra che Model Y non riuscirà a ripetere il successo dello scorso anno, quando ha guadagnato il primato nella classifica delle auto più vendute del 2023. Il SUV elettrico ha infatti registrato “soltanto” 126.345 immatricolazioni dall’inizio dell’anno, fino al 31 agosto 2024. Lo scorso anno le vendite ammontavano a 170.906 unità, una differenza di 44.561 modelli rispetto al 2023.

Tesla, le vendite in Europa preoccupano: si tratta solo di una crisi passeggera?

Nonostante il calo, la Model Y resta l’elettrica più venduta in Europa ad agosto 2024. Situazione differente per la Model 3, che è riuscita a registrare 70.824 immatricolazioni, contro le 59.362 del 2023. Sicuramente complice anche l’aggiornamento Highland, che ha rinfrescato il design della berlina elettrica. Numeri in calo anche per Model X e Model S: la prima ha registrato 1.230 unità vendute, contro le 3.011 del 2023, mentre la seconda soltanto 1.167 immatricolazioni, contro le 3.828 dello scorso anno. Parliamo quindi di una perdita di 1.781 e 2.661 unità in meno.

Uno dei mercati a registrare il calo maggiore è la Germania, tra i più importanti per il marchio di Elon Musk. Sembra però che la casa automobilistica statunitense abbia diverse novità in arrivo. Il marchio tornerà, infatti, al Salone dell’Auto di Parigi, che si terrà dal 14 al 20 ottobre 2024, dopo un’assenza di 6 anni. L’ultima apparizione risale al 2018, quando ha presentato agli appassionati la Model 3.

Tesla sta lavorando sulla nuova Model Y Juniper, e chissà che non arrivino novità in merito durante l’evento. Il suo debutto sul mercato è atteso per il primo trimestre 2025. L’azienda però sta lavorando su più fronti. Il prossimo 10 ottobre, infatti, ci sarà la presentazione del Robotaxi, che si terrà presso i Warner Bros Studios in California. Per l’occasione potrebbero essere svelati anche i primi dettagli sulla Model 2, il primo modello low-cost del marchio che mira a “combattere” la concorrenza delle auto elettriche cinesi. Novità molto importanti per riprendersi quote di mercato in continuo calo.