Tesla Model 3 si schianta contro un passaggio a livello con la modalità FSD

Alla fine dello scorso mese il co-fondatore di Xiaomi, Lin Bin, aveva avuto modo di testare una Tesla con la funzione Full Self Driving v12, restandone totalmente stupito dalla sua tecnologia. Sembra però che questa funzione abbia ancora diversi problemi da risolvere, come dimostra il recente caso di una Model 3 finita contro un passaggio a livello durante la modalità FSD.

Tesla Model 3 finisce contro un passaggio a livello mentre è in transito un treno: colpa della tecnologia Full Self Driving

Nel filmato pubblicato su X (ex Twitter) è possibile vedere il veicolo mentre si avvicina al passaggio a livello con le barriere già abbassate per il transito del treno. Le luci lampeggianti erano in funzione e il binario occupato dal treno in transito, ma questo non è bastato per fermare l’auto elettrica, che è finita per colpire la barriera, spostandosi poi verso destra per evitare, fortunatamente, il treno.

Online ci sono diverse opinioni contrasti: tra chi dice che la colpa è del conducente, che poteva intervenire per evitare l’incidente, e chi invece dà la colpa alla funzione dell’auto. L’incidente in questione ha messo in luce diverse preoccupazioni legate alla tecnologia e, specialmente, alla sicurezza e all’affidabilità dei veicoli autonomi, soprattutto in situazioni come quella del video.

Il conducente ha dichiarato che questa non è la prima volta che il veicolo tenta di superare un passaggio a livello. Sembra però che la prima volta sia andata meglio. Non è nemmeno la prima volta con la tecnologia Full Self Driving mette in pericolo i passeggeri del veicolo. Ricordiamo infatti il caso di una Model 3 finita in uno stagno, dopo aver ignorato completamente i cartelli stradali. Tesla ha dichiarato di essere a conoscenza della questione, e del video protagonista di questa storia, e di aver inviato un’indagine interna per studiare le cause.