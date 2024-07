Tesla, fatturato in aumento nonostante le vendite in calo: crollati gli utili

Tesla ha comunicato i dati finanziari relativi al secondo trimestre del 2024. Ricordiamo che nel periodo da aprile a giugno 2024, la casa automobilistica guidata da Elon Musk ha venduto 443.956 vetture, in calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nonostante le difficoltà, riscontrate specialmente nel primo trimestre dell’anno, il fatturato torna a crescere, sebbene con un calo degli utili.

Tesla, il fatturato torna a crescere dopo un primo trimestre 2024 deludente

La casa automobilistica ha dichiarato di aver fatturato 25,50 miliardi di dollari, registrando un aumento del 2% rispetto al 2023, quando il fatturato si attestava a 24,93 miliardi di dollari. Le aspettative degli analisti erano invece al ribasso, che si aspettavano un fatturato di 24,77 miliardi di dollari. Analizzando più approfonditamente, si nota che i ricavi della divisione auto di Tesla hanno subito una flessione del 7%, attestandosi a quasi 19,8 miliardi di dollari, rispetto ai circa 21,3 miliardi dello stesso periodo nel 2023. Questo risultato è comunque superiore a quello del primo trimestre, quando i ricavi si fermarono a 17,4 miliardi di dollari.

Particolarmente positivo l’andamento della divisione energia, che ha registrato ricavi pari a 3 miliardi di dollari, raddoppiando il risultato del medesimo periodo del 2023. Nel trimestre precedente, questa divisione aveva generato ricavi per 1,6 miliardi di dollari. Anche il settore dei servizi ha mostrato una performance positiva, con un aumento del 21%, raggiungendo i 2,6 miliardi di dollari. L’utile netto ha raggiunto 1,48 miliardi di dollari, registrando una contrazione del 45% rispetto ai 2,70 miliardi di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile rettificato per azione si è attestato a 52 centesimi, non riuscendo a soddisfare le aspettative di Wall Street, che prevedeva 62 centesimi per azione.

Per quanto riguarda i margini, il margine EBITDA rettificato ha toccato il 14,4%, in calo rispetto al 18,7% del secondo trimestre 2023 e al 15,9% del primo trimestre 2024. Il margine operativo si è posizionato al 6,3%, mostrando un decremento rispetto al 9,6% dello stesso periodo del 2023, ma in miglioramento dal 5,5% registrato nel primo trimestre del 2024. La casa automobilistica ha confermato anche il rinvio della presentazione del robotaxi, fissato ora al 10 ottobre. Il motivo è una modifica del frontale richiesta da numero uno di Tesla, Elon Musk.