Tesla deve aggiornare quasi 2 milioni di veicoli, non rilevano l’apertura cofano

Tesla davanti a una bella operazione di aggiornamento collettivo, decisamente necessaria. La casa automobilistica americana, infatti, dovrà rilasciare un aggiornamento software per 1,89 milioni di auto negli Stati Uniti a causa di un problema legato alla segnalazione di apertura e chiusura del cofano. Non esattamente una roba da poco, data l’importanza del componente che, se chiuso non correttamente, potrebbe scatenare una reazione a catena disastrosa.

Questo “richiamo”, anche se inerente a una questione legata puramente al virtuale, coinvolge i modelli Model 3, Model Y e Model S prodotti dal 2021 al 2024, oltre alle Model X prodotte dal 2020 al 2024. Insomma, quasi l’intera gamma Tesla sarebbe interessata dal problema al software. Per il momento, non ci sono segnalazioni di problemi simili in Europa.

Secondo la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’auto potrebbe non essere in grado di rilevare e segnalare correttamente l’apertura del cofano. Viaggiare con il cofano aperto senza alcun avviso può portare a ritrovarsi in marcia con un’apertura completa e imprevista. Il cofano spalancato ostacolerebbe la visuale del conducente e aumenterebbe vertiginosamente il rischio di incidente.

Tesla ha già ricevuto tre segnalazioni di questo malfunzionamento, ma finora nessuno di questi episodi ha causato incidenti. I veicoli interessati dal richiamo sono tantissimi, esemplari sostanzialmente prodotti dal 2021 in poi, tranne per le Model X coinvolte dal 2020 in poi. Tutti questi modelli utilizzano un “blocco” cofano fabbricato dall’azienda cinese Magna Closures.

Il pick-up Cybertruck è escluso da questo richiamo, poiché utilizza un diverso tipo di sistema per il cofano, grazie alla sua struttura ben diversa in tutto e per tutto. Attualmente, non ci sono segnalazioni di problemi simili né in Europa né nel resto del Continente americano ma gli aggiornamenti risultano doverosi e necessari. Di conseguenza, è improbabile che l’aggiornamento software sia necessario per le auto in queste regioni.