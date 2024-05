Tesla Cybertruck: proprietario finisce al pronto soccorso per un taglio causato dalla portiera

Che il design squadrato e spigoloso del Tesla Cybertruck avesse procurato problemi non è un segreto. La scelta di utilizzare l’acciaio inossidabile come carrozzeria è un pericolo per Cina ed Europa, che hanno vietato la diffusione del pick-up elettrico in questi mercati proprio a causa della pericolosità che corrono i pedoni in un eventuale incidente. A dimostrarlo anche un recente video che mostra un esemplare di Cybertruck travolgere diverse persone mentre assistevano al tentativo di alcune acrobazie da parte del conducente del mezzo. Sembra però che non ci sia bisogno di fare quali particolari acrobazie per farsi male con il Cybertruck.

Tesla Cybertruck, proprietario si taglia con la lamiera in acciaio inossidabile della portiera: non è il primo caso

La testimonianza di questa persona arriva dal forum Cybertruck Owners Club, che ha raccontato di essersi ferito al polso mentre cercava di rimuovere una macchia dal pannello laterale. La ferita ha richiesto una corsa urgente al pronto soccorso. Lo stesso proprietario ha poi raccontato di aver ricevuto il pick-up con il parabrezza lurido e una piccola ammaccatura sulla portiera.

Non è la prima volta che accade una simile vicenda. Circa un mese fa un altro proprietario aveva raccontato di esserci procurato un taglio alla gamba dopo averla sbattuta accidentalmente contro la portiera. Queste situazioni sollevano diverse preoccupazioni sulla sicurezza del mezzo. Secondo quanto emerso con l’inizio delle consegne, sembra che i pannelli in acciaio inossidabile del Cybertruck siano troppo spessi e resistenti per essere orlati, con bordi quindi molto affilati.

Uno YouTuber ha voluto fare una prova in merito, riuscendo a sbucciare un cetriolo con estrema facilità. Ciò dimostra la pericolosità dei bordi spigolosi del veicolo elettrico. Un altro ha tentato mettendo una carota a ridosso del frunk mentre si chiude, tagliandola di netto. Ci fosse stato un dito, sarebbe finita molto male per il malcapitato. Insomma, sembra che Tesla debba rivedere la sicurezza del veicolo in tutto e per tutto.