Tesla Cybertruck, le vendite crollano: preoccupanti i numeri del primo trimestre 2025

Tesla sta attraversando uno dei periodi più complessi della sua storia recente. Il crollo del valore azionario e le controverse dichiarazioni pubbliche del CEO Elon Musk stanno minando la fiducia degli investitori e del pubblico. A peggiorare la situazione, arrivano ora dati concreti sulle vendite del primo trimestre 2025, che delineano un quadro particolarmente negativo per il Cybertruck.

Advertisement

Crollano le vendite del Tesla Cybertruck: poco più di 2.000 unità al mese nei primi tre dell’anno

Secondo un’analisi di Cox Automotive, Tesla ha venduto appena 6.406 Cybertruck nei primi tre mesi dell’anno. Il confronto con i due trimestri precedenti evidenzia un trend a dir poco allarmante: 14.416 unità vendute nel terzo trimestre 2024, 12.991 nel quarto. Questo risultato è ancora più deludente se rapportato alle ambizioni dichiarate da Musk, che aveva promesso oltre 250.000 Cybertruck all’anno.

Advertisement

Nel 2024, Tesla è arrivata solo a 39.000 unità totali. Se il ritmo del primo trimestre dovesse restare costante, il 2025 si chiuderebbe con circa 26.000 unità vendute, un decimo della capacità produttiva prevista. Un dato che potrebbe spingere il Cybertruck a essere ricordato come uno dei flop automobilistici più clamorosi, cosa che, secondo alcuni analisti, lo è già.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le scelte comunicative e politiche di Musk, che negli ultimi mesi hanno sollevato numerose polemiche e contribuito a deteriorare l’immagine del marchio. Anche l’introduzione di un possibile modello più economico del Cybertruck, presentato di recente, e il taglio dei prezzi rischiano di non essere sufficienti a risollevare le vendite nel breve termine.

Tesla, com’è noto, non pubblica i dati di vendita dei singoli modelli, ma li aggrega in categorie più ampie come “Model 3/Y” e “Altri modelli”, che comprendono Model S, Model X e Cybertruck. Tuttavia, Cox Automotive ha stimato che le vendite complessive di Model S e Model X hanno raggiunto appena 5.100 unità nel primo trimestre. Un risultato prevedibile, considerata l’età avanzata dei due modelli all’interno del loro ciclo di vita.

Advertisement

Nel complesso, le vendite di Tesla negli Stati Uniti sono diminuite dell’8,6% nei primi tre mesi del 2025, mentre il mercato complessivo dei veicoli elettrici è cresciuto dell’11%. Inoltre, Tesla ha perso anche il primato nel segmento dei pick-up elettrici: la Ford F-150 Lightning ha superato il Cybertruck con 7.187 unità vendute nel trimestre. E con l’arrivo di concorrenti come il Chevrolet Silverado EV e il GMC Sierra EV, la competizione è destinata a intensificarsi. Giusto per non farsi mancare nulla, la casa automobilistica ha rinviato anche il debutto della nuova low-cost compatta, modello che avrebbe fatto comodo alle tasche dell’azienda.