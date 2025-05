Tesla, rinviato il debutto della prima low-cost compatta: ecco perché è un problema

La situazione di Tesla in questo inizio 2025 è tutt’altro che rosea, ma le difficoltà erano già evidenti nel corso del 2024. Per la prima volta, infatti, l’azienda di Elon Musk ha registrato un calo delle vendite su base annua. E la tendenza sembra destinata a continuare, nonostante dati finanziari che, almeno in apparenza, restano solidi. Tuttavia, dietro i numeri si nascondono diverse criticità, a partire dalla strategia dell’azienda, sempre più messa in discussione.

Advertisement

Tesla, quante difficoltà: rinviato il debutto della nuova compatta low-cost

Nel primo trimestre del 2025, Tesla ha registrato un margine lordo del 16,3%, leggermente superiore alle aspettative degli analisti (15,82%). Ma il dato è comunque in calo rispetto al 17,4% dello stesso periodo dell’anno precedente. Una flessione che riflette sia l’intensificarsi della concorrenza cinese, sia l’immagine del marchio, oggi più divisiva che mai.

Advertisement

A destare particolare preoccupazione è il rinvio di un progetto ritenuto fondamentale: il lancio di un veicolo elettrico accessibile, una versione economica e compatta della Model Y. Questo modello era molto atteso dagli investitori perché avrebbe potuto ampliare il bacino di clienti, attirando soprattutto chi è più attento alle spese. Ma secondo Reuters, la produzione è stata posticipata di diversi mesi e, al momento, non esiste una data di lancio precisa. Tesla ha comunque assicurato che il lancio resta previsto entro l’anno, anche se, considerando i ritardi storici dell’azienda, bisogna prendere queste parole con le pinze.

Questo modello rappresentava una leva strategica per rilanciare i volumi di vendita già nel 2025, soprattutto in un momento in cui le consegne risultano stagnanti. Dopo il netto calo del 2024, le previsioni per il 2025, quindi, indicano un’ulteriore contrazione. Per compensare, Tesla sta puntando su promozioni, come ricariche gratuite e sconti. Ma sarà sufficiente per invertire la rotta?