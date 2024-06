Tesla Cybertruck entra in Polizia e diventa più “cattivo” che mai

Recentemente avevamo parlato della Tesla Model X in “divisa” da Polizia, introdotta in Italia per la prima volta. L’auto elettrica della casa automobilistica di Elon Musk si aggiunge ad una vasta gamma di scelte, tra cui Alfa Romeo, Lamborghini e tante altre a disposizione degli agenti italiani. Oltreoceano, precisamente negli Stati Uniti, un altro veicolo Tesla ha appena indossato la propria “divisa”. Questo però farà decisamente più paura ai criminali: stiamo parlando del Cybertruck.

Tesla Cybertruck entra ufficialmente in Polizia: svelati i primi dettagli

Il pick-up elettrico di Tesla dedicato alla Polizia sembra uscito direttamente da un film futuristico. Il veicolo presenta luci, sirene e un sistema di altoparlanti, nonché radio e computer. Tra gli accessori sono disponibili divisori per i prigionieri, recinti per cani e spazi appositi per le armi. Ma non è finita qui, perché il pick-up elettrico può anche essere personalizzato per missioni tattiche, militari o di ricerca e soccorso.

Il mezzo vanta di un sistema frenante più robusto, cerchi da 18 pollici e pneumatici dedicati adatti per l’inseguimento. A bordo è disponibile anche la connessione Internet grazie a Starlink e la possibilità di ulteriori personalizzazioni dedicati all’off-road estremo. Il Cybertruck delle Polizia è disponibile in tre varianti, tra cui Patrol, Admin e Tactical. Tutte le versioni hanno un’autonomia di 547 km con una singola carica e un’accelerazione da 0 a 96 km/h in soli 2,6 secondi.

Il CEO di Unplugged Performance, Ben Schaffer, ha dichiarato: “Il Cybertruck UP.FIT Next-Gen Patrol rappresenta un balzo ingegneristico e futuristico. Siamo entusiasti di offrire alle forze dell’ordine un veicolo di questo tipo. Lo abbiamo realizzato grazie ai feedback dei dipartimenti di polizia che hanno partecipato allo sviluppo del Cybertruck e non vediamo l’ora di iniziare a distribuirli in tutto il paese”. Il Cybertruck della Polizia dovrebbe essere arrivare sulle strade entro la fine dell’anno.