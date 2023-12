Tesla Cybertruck, per la consegna anticipata ci vogliono 120 mila dollari?

Quando si parla di Musk, nulla può essere dato per scontato, e ora spuntano notizie relative a una consegna anticipata del Cybertruck di Tesla. Ebbene, per tale operazione è stato scelto un modello ribattezzato Foundation (Fondazione) e il costo di tale consegna è di 120 mila dollari.

Da Asimov a Musk

Foundation è il titolo di un fortunato ciclo fantascientifico opera dello scrittore e scienziato divulgativo Isaac Asimov. Il ciclo della Fondazione verte intorno al concetto di psicostoria, una scienza fittizia che permette di prevedere il futuro adattando le statistiche relative alle masse con precise formule matematiche. Scopo della Fondazione è quella di guidare l’impero galattico a una nuova rinascita. A quanto pare Musk è un grande fan di Asimov e in particolare del ciclo appena citato. Ebbene, ha pensato di lanciare l’operazione spedizione anticipata del suo Cybertruck dandole proprio il nome di uno dei suoi romanzi preferiti. La notizia in sè in realtà non è nulla di eclatante.

Del resto, i nerd al potere sono sovente avvezzi a questo genere di cose, e Musk non fa certo scalpore per questo. A destare perplessità però è il fatto che tale consegna veloce prevede un costo anticipato di ben 120 mila dollari, o almeno a quanto al momento si legge da alcuni post sui social. Ma entriamo più nel dettaglio della questione per cercare di capirci qualcosa in più, nonostante le informazioni ufficiali siano al momento alquanto scarse. Come dicevamo, Tesla sta invitando coloro che sono interessati a prenotare il loro pick-up Foundation, il suo prezzo parte appunto da 120 mila dollari e arriva fino a un massimo di 135 mila dollari. La serie Fondation è limitata a 1000 unità, tuttavia se si ordina uno di questi modelli, la consegna potrebbe essere possibile entro la fine di questo mese.

Cybertruck, ogni notizia è buona per fare parlare di sé

Ormai il grosso mostro creato da Tesla non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di uno dei modelli più chiacchierati del momento, merito sicuramente della sua estetica futuristica, ma anche di caratteristiche non certo usuali. Il lavoro di marketing poi è stato ottimo, con continui video che ne ha fatto crescere l’interesse, come quello recente dove sfida un Hammer EV. Secondo le informazioni trovate in vari tweet, forum, Facebook e altro, Tesla ha iniziato a inviare inviti per configurare i primi 1.000 Cybertruck della serie Foundation. Ecco cosa c’è scritto nell’invito: “In qualità di titolare di una prenotazione anticipata, sei invitato a ordinare il tuo Cybertruck Foundation Series, che è completamente opzionale e include badge inciso al laser in edizione limitata, accessori premium, apparecchiature di ricarica con hardware di backup domestico Powershare, pneumatici fuoristrada, Full-Self Capacità di guida e altro ancora”.

Insomma, anche in questo caso ci accorgiamo che si tratta di una sapiente mossa commerciale per attirare l’attenzione su di sé. Il pagamento anticipato si riferisce semplicemente al costo del veicolo, il quale è di 122.135 dollari. A questi vanno aggiunti 250 dollari per la spedizione. Alcuni furbetti avevano invece addirittura fatto credere che tale somma si riferisse esclusivamente alla consegna, mentre invece, come abbiamo visto, riguarda il prezzo del prodotto. Ad ogni modo, le consegne sono già partite in Texas e in California, mentre nel corso del 2024 si estenderanno anche ad altri stati.