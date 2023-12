Tesla Cybetruck, ecco cosa pensano coloro che l’hanno già provata

È il veicolo più chiacchierato del momento, e di questo Musk ne sarà senza dubbio felice. Stiamo parlando del Cybertruck di Tesla. Ma cosa ne pensano coloro che l’hanno già provata? Ecco alcune informazioni indizi per chi ha intenzione di acquistarla.

Il parere degli altri

Il parere di chi già sa è sicuramente importante e molti di coloro che hanno intenzione di acquistare il Cybertruck di Tesla sono senza dubbio interessati a sapere cosa ne pensano coloro che l’hanno già provata. Il nuovo mostro creato da Musk è stato presentato proprio di recente, e le prenotazioni sono già disponibili dal primo dicembre. Il primo pick-up elettrico prodotto da Tesla ha delle caratteristiche che vanno ben oltre la sua estetica inusuale. Innanzitutto, per quanto riguarda la velocità, chi l’ha già provata afferma che è più veloce del Rivian R1T, ma è anche più resistente di un GMC Hummer EV SUT.

Gli esperti che hanno effettuato i test pre ordine assicurano che si tratta di un veicolo davvero impressionante in termini di resistenza, e la struttura in acciaio lo rende super affidabile e sicuro in caso di incidente. ma non è tutto, poiché a dispetto della stazza i tester si sono detti impressionati anche dall’agilità mostrata dal pick-up. Naturalmente, il video che dimostrava fosse a prova di proiettile, è in parte anche una esagerazione. Ma ciò non vuol dire che il veicolo non sia effettivamente super resistente. In effetti, Musk per idearlo esteticamente si è ispirato a uno due suoi sottomarini Lotus Esprits del film La Spia che mi Amava. Il che è tutto dire.

Tesla Cybertruck, una velocità assurda

Anche altri tester hanno citato la velocità assurda per un veicolo che pesa 7000 libbre. Oltre a ciò, molti menzionano con toni positivi la rigidità della costruzione, a riprova della forza e della sicurezza che il veicolo detiene. Naturalmente, uno dei punti di forza di questo prodotto è la sua autonomia. Si tratta di un veicolo elettrico, il primo pick-up per l’azienda di Musk. Il Cybertruck di Tesla arriva quindi con un certo interesse in un settore che ha fatto dell’azienda la sua punta di diamante, l’elettrico appunto. In questo senso, l’autonomia raggiunta è davvero importante, visto che si parla di 547 km di autonomia con una ricarica.

E i punti deboli? Possibile che non ne abbia alcuno? Innanzitutto, quello del design non è necessariamente un punto a favore. Molti infatti non stanno apprezzando questa estetica e la reputano una pagliacciata da film di fantascienza post-apocalittico. C’è inoltre chi si dimostra scettico sulla duttilità dell’acciaio utilizzato. Da alcune guide pre-produzione, infatti, alcuni tester hanno notato che gli spazi interni non erano sempre gli stessi per tutti i modelli, poiché questo tipo di acciaio inossidabile era difficile da formare.