Tesla Cybertruck, la presentazione è oggi, ecco come seguirla in diretta

Tutto pronto, finalmente ci siamo. Oggi 30 novembre è il grande giorno della presentazione della Tesla Cybertruck. Dopo oltre 4 anni di attesa è arrivato il momento di conoscere la versione di serie del pick-up elettrico. Dove seguire la diretta streaming che sarà officiata proprio dal patron Elon Musk?

L’attesa è finalmente finita

Proprio di recente, gli esperti hanno offerto una nuova interessante simulazione relativa all’autonomia del veicolo. Nel video teaser di Marques Brownlee (youtuber esperto di gadget) viene mostrato il display il quale suggerisce un’autonomia di ben 482 chilometri. Questi video ci hanno accompagnato per tanto tempo al fine di ingannare l’attesa. Particolarmente interessante fu quello quello lanciato qualche giorno fa, nel quale si vedeva il Cybertruck trivellato di colpi, eppure ancora resistente e funzionante. Ma ora entriamo nel vivo dell’evento e vediamo come fare per seguirlo in diretta. Come detto sarà lo stesso Musk a presentarlo e si terrà presso la Gigafactory Texas di Austin, dov’è situata la sede legale di Tesla.

L’ora locale della diretta è fissata per le 14, ciò significa che da noi in Italia saranno le 20 in punto. Insomma, un evento in prima serata per gustarsi in anteprima tutte le novità inerenti il Cybertruck di Tesla. Scopriremo finalmente tutto ciò che c’è ancora da scoprire su questo nuovo modello, il quale avrà un impatto importante, soprattutto per le casse dell’azienda statunitense. Occhi puntati anche sul prezzo. Da quando è stato annunciato nel 2019, molti analisti hanno provato a fare previsioni a riguardo. All’epoca si parla di circa 39 mila dollari. Ora le cose sono cambiate. Per il modello a un solo motore si ipotizza un prezzo intorno ai 50 mila dollari, mentre per quelli a due e tre motori, si stima rispettivamente un costo di 60 mila e 80 mila dollari.

Tesla Cybertruck, presentazione in diretta streaming

Chi segue i vari influencer presenti sul web, sa benissimo che molti di loro hanno ricevuto i biglietti gratuiti per presenziare all’evento di Austin quest’oggi. Questi esperti del settore commenteranno in tempo reale ogni informazione sui propri social. Chi invece vuole seguire il video della diretta, c’è per fortuna la possibilità di collegarsi in streaming sul canale YouTube ufficiale di Tesla, oppure sugli account Tesla o Cybertruck del social X, di proprietà dello stesso Musk. Insomma, non ci resta che iniziare il conto alla rovescia per il grande evento in programma stasera. Il contdown è ufficialmente partito.