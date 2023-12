Tesla Cybertruck svelato, 845 CV e autonomia fino a 547 km

Non ci sono più misteri intorno alla nuova creatura di Elon Musk. Tesla Cybertruck è il nuovo bolide che l’imprenditore ha presentato proprio ieri, giovedì 30 novembre, durante l’evento tenutosi ad Austin, Texas. Ora sappiamo prezzo, uscita e soprattutto caratteristiche di un vero e proprio mostro indistruttibile.

Tutto svelato

Ieri c’è stata la presentazione in live streaming del nuovo bolide targato Tesla. le curiosità principali vertevano soprattutto su prezzo e uscita, visto che molti dettagli erano stati già annunciati tramite i video e altre news apparse negli ultimi tempi. Altra curiosità era invece legata alla potenza del motore, oltre che all’autonomia del veicolo elettrico. Ebbene, abbiamo 845 cavalli con propulsore trimotore opzionale nell’allestimento “Cyberbeast”. La possibilità però è quella di ripiegare sul modello da 600 CV con doppio motore. Per qunto riguarda il modello monorotore, non arriverà prima del 2025.

Per la versione Cyberbeast, il tempo di accelerazione da 0 a 60 mph è di 2,6 secondi. Quello da 600CV è un po’ più lento e raggiunte questa velocità in 4,1 secondi. Quello a motore singolo invece non è stato rivelato durante la presentazione, ma sul sito si legge che impiega 6,5 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia, quello che presenta i numeri migliori è il modello a doppio motore, il quale predispone di un’antonima di quasi 550 km, precisamente 547 km. Stranamente il Cyberbeast gode di una autonomia leggermente inferiore, ossia 515 km. Si tratta comunque di numeri particolarmente esaltanti per coloro che sono interessati ai modelli in questione.

Tesla Cybertruck, i prezzi

E veniamo finalmente alla questione dei prezzi. Il Tesla Cybertruck base a motore singolo partirà da 60.990 dollari e sarà disponibile solo a partire dal 2025. AWD a doppio motore costa molto di più, partendo da 79.990 dollari. E come ci si aspetterebbe, il Cyberbeast top di gamma è l’allestimento più costoso con un prezzo consigliato 99.990 dollari. Si tratta di costi sostanzialmente molto diversi da quelli annunciati nell’ormai lontano 2019, quando il top di gamma veniva pubblicizzato al costo di 69.990 dollari. Per quanto riguarda invece l’autonomia dei veicoli, le cose sostanzialmente non sono cambiate, riportando in buona parte i numeri che si erano annunciati all’epoca. Indubbiamente, sulla questione prezzi deve aver pesato non poco la pandemia, la quale ha portato a diverse carenze, acuitesi poi anche dallo scoppio della guerra.