Tesla potrebbe introdurre notifiche sui semafori rossi e sugli autovelox con l’aggiornamento software

Chi ha una Tesla e si trova vicino a un semaforo rosso o a un autovelox avrà presto un aiuto. Un famoso hacker Tesla ha scoperto il codice di un futuro aggiornamento software che avvertirà i conducenti di entrambe le situazioni. X GreenTheOnly è un utente che da tempo condivide informazioni e analisi sul software delle auto della casa automobilistica di Elon Musk. Ha scoperto una nuova versione, la 2023.27.12 (beta 11.4.8.1), che introduce la funzione di riconoscimento degli autovelox e dei semafori rossi. Questa funzione non si limita alle telecamere fisse, spiega. Gli utenti potranno anche segnalare gli autovelox mobili mentre si muovono in auto.

Un hacker ha scoperto un aggiornamento Tesla che introduce la funzione di riconoscimento degli autovelox e dei semafori rossi

L’aggiornamento introduce anche una nuova modalità di valutazione della “prontezza del conducente”. Non sappiamo se sia correlata, ma Tesla ha annunciato di recente che userà una telecamera interna per rilevare “la distrazione del conducente quando il pilota automatico è attivo”. Questa nuova modalità di valutazione della prontezza del conducente potrebbe essere una parte o una variante della stessa funzionalità.

Green ha anche scoperto che altre due funzionalità saranno implementate nel sistema in seguito. Prima di tutto, i conducenti potranno scegliere di far evitare al proprio sistema di navigazione le zone con lavori in corso. In secondo luogo, potranno anche impostare dove il sistema di navigazione suggerisce le inversioni a U. Queste funzionalità arricchirebbero ulteriormente un sistema già avanzato.

Altre app come Google Maps, Waze e Highway Radar offrono già agli utenti informazioni sugli autovelox, i semafori rossi e i posti di blocco. Poiché Tesla non permette l’uso di Apple CarPlay o Android Auto, questi aggiornamenti sono una buona notizia. Insomma se la notizia fosse confermata si tratterebbe di una novità davvero interessante per tutti i proprietari di auto della casa automobilistica americana.