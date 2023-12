Cybertruck distrugge un Hammer EV, ecco il video di resistenza

Continuano a spopolare i video dimostrativi relativi al nuovo Cybertruck di Tesla. Stavolta lo vediamo all’opera in una gara di velocità e resistenza contro un Hammer EV. Il video in appena due giorni ha già totalizzato oltre tre milioni e mezzo di visualizzazioni, a riprova di quanto alto sia l’interesse verso il nuovo mostro creato da Elon Musk e i suoi ingegneri.

Una vera prova di forza

Ormai il Cybertruck di Tesla non ha più bisogno di troppe presentazione, anche perché è stato ufficialmente presentato la scorsa settimana ad Austin, in Texas. Continuano però i video dimostrativi che ci mostrano tutta la potenza del primo pick-up elettrico del marchio Tesla. Nonostante quello in video sia ancora un prototipo, Tesla ha assicurato che la versione finale disponibile per i clienti è comunque quasi completamente fedele al modello mostrato in video. Anche in questo caso la battaglia si è tenuta ad Austin. Entrambi i modelli in gara erano le versioni di punta delle rispettive case con tre motori elettrici a bordo.

Si tratta di due dei veicoli più pesanti attualmente presenti sul mercato. L’Hammer EV pesa infatti è di oltre 4000 kg, mente il Cybertruck arriva a poco più di 3000 kg. Il modello Tesla ha un potente 686 lb-ft mentre l’Hummer di GMC ha un colossale 1.095 lb-ft. Anche per i cavalli la corsa sembra impari… 45 CV del primo contro 1.014 CV. Eppure, non c’è stata gara per quanto riguarda l’accelerazione, come si evince chiaramente dal video offerto sul canale YouTube in questione. Anche con cinque persone all’interno del Cyberbeast per renderlo più pesante, il GMC non è riuscito a tenere il passo.

Cybertruck di Tesla distrugge il rivale, il video

Per quanto riguarda la velocità, Tesla è riuscita a sbloccare un firmware che ne limitava la corsa a 180 km/h, cosa che le ha appunto permesso di stracciare il rivale. Unica sorpresa? L’Hammer EV è riuscito comunque a vincere almeno un duello, cosa che ha reso la sfida sicuramente più avvincente. Il pick-up di GMC ha infatti vinto la prova dei freni da 70 mph fino a zero. C’è però da aggiungere che il prototipo in questione probabilmente verrà ritoccato anche sotto questo aspetto, e quindi in una eventuale nuova sfida con la versione definitiva, Tesla potrebbe portare a casa anche quest’altro punto.