Tesla, come cambia il Full Self-Driving per superare il muro normativo UE

Tesla sta girando l’Europa con un segreto parzialmente svelato. Da mesi i prototipi equipaggiati con FSD percorrono strade reali in collaborazione con la RDW, l’Autorità olandese per i veicoli, e le ultime sessioni di test stanno restituendo dettagli che raccontano molto più di un semplice adattamento normativo.

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Il cambiamento più eloquente riguarda i limiti di velocità. Quando il software non riesce a determinare con precisione quello vigente, sullo schermo centrale compare un punto interrogativo sopra l’icona corrispondente. Un dettaglio apparentemente minore che, nella sostanza, è una dichiarazione di onestà rara nel settore. Il sistema ammette i propri limiti invece di inventarsi una risposta.

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Rispetto al profilo di velocità della versione nordamericana, quella europea adotta una logica di controllo semplificata e localizzata, pensata per conformarsi ai quadri normativi ECE delle Nazioni Unite, validi non solo nell’Unione Europea ma in tutti i Paesi aderenti a quegli standard.

L’interfaccia visiva è stata ripensata anche sul fronte della consapevolezza situazionale. Durante i cambi di corsia, il veicolo adiacente viene evidenziato in giallo, segnalando in tempo reale che la rete neurale lo sta monitorando attivamente. Il messaggio “Cambio di corsia in corso” appare contestualmente sullo schermo, rendendo esplicite le intenzioni del sistema a chi siede al volante. Una scelta che serve tanto alla sicurezza quanto alla fiducia dell’utente, due variabili che in Europa pesano più che altrove nelle discussioni regolatorie.

Non è un caso che Tesla qui chiami la funzione “FSD (Further Supervision)” e non Autopilot. Il lessico cambia perché il contesto normativo lo impone, e forse anche perché è la definizione più onesta disponibile.

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Sul fronte dell’usabilità, è stato aggiunto un pulsante dedicato per attivare e disattivare la visualizzazione FSD a schermo intero, consentendo al conducente di consultare rapidamente musica o impostazioni senza perdere il filo della lettura stradale del veicolo. Tra tutte le novità testate in Europa, questa è quella con le probabilità più alte di arrivare sui mercati globali nel prossimo aggiornamento.

Il cantiere è aperto, i tempi ufficiali non ci sono ancora. Il fatto che queste modifiche esistano già nella versione europea funzionante è, come minimo, un segnale che stavolta Tesla non sta solo promettendo.