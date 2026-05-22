BYD, debutto di Denza in Italia: arriva anche la ricarica più veloce del mondo

Denza ha aperto i battenti in Italia. Non con un comunicato timido e qualche promessa vaga, ma con uno showroom vero, quello di via Agucchi a Bologna, e due modelli che non passano inosservati. Il brand premium di BYD ha scelto il gruppo Barchetti come partner locale. Si tratta di oltre 500 metri quadrati nel cuore di una delle piazze dell’auto più solide del Paese, con la Z9GT e la D9 già in bella mostra.

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La notizia che cambia davvero le carte in tavola non sono i modelli. È la stazione Flash Charging da 1.500 kW che verrà installata nello stesso spazio. Un numero che, fino a ieri, sembrava fantascienza e che oggi si materializza in una città italiana prima che in qualsiasi altro punto d’Europa. Dal 10% al 70% di batteria in cinque minuti. Al 97% in meno di dieci.

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La Denza Z9GT è la protagonista tecnica di questo debutto. Shooting brake elettrica, o ibrida plug-in DM-i, a seconda di quanto si è disposti a rinunciare al purismo, con 5,18 metri di lunghezza, tre motori elettrici nella versione full electric, 1.156 CV, 1.210 Nm e uno 0-100 in 2,7 secondi. La batteria da 122,5 kWh dichiara oltre 600 km di autonomia, e la velocità massima tocca i 270 km/h. Il listino parte da 116.450 euro, il che la colloca in un segmento dove la concorrenza esiste, ma raramente arriva con questo pacchetto tecnico tutto insieme.

La Denza D9, invece, è un’altra filosofia. Cinque metri e 25 di monovolume, abitacolo che sembra un salotto privato, sedili riscaldati, ventilati, con massaggio e reclinazione, e un powertrain ibrido composto da un 1.5 turbo benzina e due motori elettrici per 353 CV totali. Autonomia elettrica di oltre 200 km con una batteria da 58,9 kWh. Prezzi da 79.950 euro.

Bologna sarebbe dunque solo il primo capitolo. La rete di ricarica proprietaria BYD si espanderà nei prossimi mesi su scala nazionale.