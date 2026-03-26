Tesla prepara un nuovo veicolo: possibile un modello ispirato al Robovan?

Elon Musk ha dichiarato che Tesla starebbe preparando qualcosa di “molto più interessante di un minivan”, accendendo nuovamente la curiosità attorno a un possibile nuovo veicolo in arrivo. La frase è arrivata in risposta a chi sui social chiedeva un modello più adatto alle famiglie, dopo che il CEO aveva suggerito il Cybertruck come soluzione anche per chi ha bambini, osservando che sulla seconda fila trovano posto tre seggiolini. Un’uscita che aveva suscitato molte perplessità e che ha finito per riaprire un dibattito ricorrente attorno alla gamma di Tesla.

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Tesla, in arrivo un nuovo veicolo pensato per le famiglie numerose?

Il problema è che questo tipo di promesse ha una storia lunga e finora poco produttiva. Da circa dieci anni Tesla lascia intendere di voler entrare nel segmento dei veicoli più spaziosi e orientati al trasporto collettivo. Nel Master Plan Part 2, Musk aveva indicato esplicitamente la necessità di sviluppare soluzioni per il trasporto urbano ad alta densità di passeggeri. Da allora sono circolate diverse ipotesi, tra cui un possibile modello derivato dalla Model X, un van legato ai progetti della Boring Company e persino una collaborazione con Mercedes su una versione elettrica dello Sprinter, rimasta anch’essa nel campo delle suggestioni. Nel frattempo Mercedes è andata avanti da sola con il proprio eSprinter.

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Stavolta Musk non ha aggiunto dettagli, tempistiche né indicazioni sulla natura del modello. Tesla ha progressivamente ridotto i veri programmi prodotto destinati ai clienti privati, spostando una quota crescente di energie sulla guida autonoma e sulla mobilità come servizio. Nell’ultima conference call con gli azionisti, Tesla ha descritto il proprio futuro come un’azienda di servizi di trasporto autonomo, puntando tutto sul robotaxi piuttosto che sulla vendita di nuovi modelli, il che rende poco probabile un ampliamento della gamma nel breve periodo.

Se la promessa di Musk si riferisce al Robovan, presentato durante l’evento We, Robot del 2024, il quadro si fa ancora meno incoraggiante. Quel veicolo è apparso più come concept che come un programma prodotto avanzato e resta strettamente legato alla capacità di Tesla di risolvere la guida autonoma senza supervisione, obiettivo che per ora rimane lontano da una realizzazione commerciale. Finché Tesla non mostrerà un prototipo reale e una data di produzione, non c’è motivo di prendere sul serio queste dichiarazioni più delle precedenti.