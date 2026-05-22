Nissan GT-R, stop ai rumors: Godzilla avrà un rombo verissimo

Mentre la R35 usciva di scena nel 2025, dopo oltre un decennio di onorato servizio e qualche ruga di troppo sul cofano, il mondo si era già diviso in fazioni. C’era chi voleva una GT-R elettrica, chi pregava per il mantenimento del vecchio schema a combustione, e chi, più pragmatico, puntava sull’ibrido come compromesso dignitoso. Nel mezzo, Nissan taceva.

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Adesso, però, qualcosa si muove davvero. Ivan Espinosa, CEO di Nissan, ha smesso di fare il misterioso e ha detto chiaro e tondo a Evo quello che molti speravano di sentire: “Deve assolutamente esserci una nuova GT-R: arriverà”. Non è una promessa campata in aria. O almeno, stavolta sembra di no. È la dichiarazione di chi sa che quel nome vale tanto, tantissimo.

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Sul fronte tecnico, è intervenuto Richard Candler, responsabile globale della strategia di prodotto, e le sue parole meritano di essere incorniciate: “Le auto sportive elettriche non hanno riscosso un grande successo. Le attuali chimiche al litio non sono in grado di produrre un prodotto tipo GT-R. Non useremo le batterie nella prossima generazione. Assolutamente no”. Detto così, senza giri di parole. La nuova GT-R sarà ibrida, ma il motore termico rimarrà il cuore pulsante del progetto.

L’arrivo è atteso intorno al 2030. Nel frattempo, Nissan sta lavorando anche a una nuova generazione della Skyline, il modello da cui la GT-R è sempre partita storicamente, che negli Stati Uniti verrà commercializzata sotto il marchio Infiniti. La Skyline ha radici che affondano nel 1957, precede persino il marchio Nissan e la sigla GT-R comparve per la prima volta nel 1969. Ma fu tra il 1989 e il 1998, con le generazioni R32, R33 e R34, che Godzilla diventò leggenda globale.

Sul fronte stilistico, Nissan sembra orientarsi verso forme più squadrate e scolpite, lo suggerisce la nuova Juke, e le voci indicano che il concept Hyper Force del 2023 potrebbe aver ispirato le linee della nuova GT-R. Nessuna conferma ufficiale, per ora.