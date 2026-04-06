Tesla, 50.000 auto invendute: battuto un record (infelice)

Tante, tantissime auto parcheggiate in attesa di un acquirente non sono un dettaglio contabile. Perché oltre 50mila vetture sono un segnale bello grosso. Tesla, nel primo trimestre del 2026, ha stabilito un primato che avrebbe fatto volentieri a meno di collezionare: 50.363 veicoli invenduti, il numero più alto da quando l’azienda ha acceso i motori (elettrici) vent’anni fa.

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I numeri del trimestre raccontano una storia precisa. La produzione ha toccato quota 408.386 unità, quasi il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Le consegne, invece, si sono fermate a 358.023. Un gap di oltre 50.000 pezzi che, per un costruttore storicamente abile a tenere in equilibrio domanda e offerta, suona quantomeno stonato. L’ultima volta che la forbice si era aperta in modo simile era il primo trimestre 2024, con 46.500 unità di differenza. Stavolta si è fatto di meglio, nel peggiore dei sensi.

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Sul mercato americano pesa come un macigno la fine del credito d’imposta federale da 7.500 dollari per i veicoli elettrici, abolito dall’amministrazione Trump. Le conseguenze si sono viste ovunque: Ford ha fermato la produzione del pick-up F-150 Lightning, Honda ha cancellato tre modelli elettrici, Stellantis ha eliminato l’intera gamma ibrida plug-in per gli Stati Uniti. Le vendite di auto elettriche nel primo trimestre 2026 sono calate del 28% circa rispetto all’anno precedente.

Tesla non è immune. Model S e Model X sono state ritirate il 1° aprile dopo oltre dieci anni di onorata carriera, lasciando alla sola Model 3 e Model Y il compito di reggere i conti. Il Cybertruck sopravvive, ma con appena 16.000 consegne nel trimestre non è esattamente una leva di business reale.

Non tutto il settore, però, si sta ritirando in buon ordine. BMW è pronta con le nuove iX3 e i3, Volvo punta a consegnare la EX60 entro fine anno. Qualcuno, insomma, ha ancora la convinzione che valga la pena scommettere sull’elettrico. Tesla, intanto, conta i posti auto nel suo parcheggio record.