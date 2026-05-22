Qualcuno ha messo il “vestito” dell’ultima Alpina sulla BMW X5

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, sulle rive del Lago di Como, la BMW Alpina Concept Vision ha fatto esattamente quello che una show car dovrebbe fare: dividere. C’è chi si è fermato davanti alla sua presenza visiva con la mascella abbassata, e chi invece ha fatto notare con una certa soddisfazione che il resto della gamma BMW stava andando in un’altra direzione. Neue Klasse, due parole che bastano a capire tutto, e che qui è meglio non citare.

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Mentre BMW metabolizzava i commenti, sul web è partita la gara dei render non ufficiali. A vincerla, almeno per ora, è Sugar Design, che su Instagram ha pubblicato quella che si potrebbe tranquillamente chiamare Vision BMW Alpina XB5 Concept. Il DNA della show car risulta trapiantato chirurgicamente sulla carrozzeria di una X5.

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Il risultato è, però, dannatamente convincente. Il paraurti angolare, la reinterpretazione della doppia griglia a rene, i fari sdoppiati con le luci diurne sottili e taglienti, i doppi fanali posteriori: tutto è lì, fedele all’originale quanto basta per non sembrare un esercizio di stile fine a sé stesso. Qualcuno nei commenti ha tirato in ballo Maserati tra i riferimenti visivi involontari, e in effetti certi angoli fanno scattare qualche associazione.

L’unica lacuna che fa male è l’assenza dei cerchi Alpina. Quei cerchi iconici avrebbero completato il quadro e probabilmente trasformato il render da “molto bello” a follia da comprare.

Per il resto, la coerenza con la show car sarebbe totale anche negli interni immaginati. Stesso sistema di infotainment, stesso display dedicato al passeggero, stesso schermo a tutta larghezza nella parte bassa del parabrezza, volante a quattro razze e console centrale invariata. In un mondo ideale ci sarebbe anche il V8 della concept, ma su quel motore BMW tace.

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La prima vettura di serie sviluppata con il know-how Alpina dopo l’acquisizione da parte del Gruppo BMW arriverà nel 2027. È lecito supporre che la Concept Vision ne anticipi il linguaggio formale, e che quel linguaggio venga presto declinato anche sui crossover. Una X5 con questo aspetto, insomma, non è un’utopia.