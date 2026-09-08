Tesla Banish Mode: l’auto andrà davvero a parcheggiarsi da sola?

Tesla sembra non accontentarsi mai. Mentre il Full Self-Driving (FSD) continua a migliorare versione dopo versione (ben lontano dalla totale sicurezza, almeno per l’UE), dall’interno di un concessionario californiano filtra la notizia della prossima mossa: si chiama Banish Mode, e il nome, pur evocando qualcosa di punitivo, nasconde una delle funzioni potenzialmente più utili mai pensate per un’auto di serie.

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L’idea è semplice quanto ambiziosa. Arrivi davanti al ristorante, scendi, e la tua Tesla se ne va da sola a cercare parcheggio. Niente giri a vuoto, niente stress, niente compromessi sul posto. L’auto ti recupera quando sei pronto. È il sogno di chiunque abbia mai cercato sosta nel centro di sabato sera.

Un rappresentante di Tesla Glendale, interpellato direttamente, ha confermato che la funzione è in cantiere, precisando però che, al momento, si tratta ancora di un progetto molto teorico. La tecnologia di base, ci tengono a specificare, è quasi pronta.

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Il FSD nell’estate del 2026 è già a un livello di precisione notevole: guida autonoma quasi completa, modalità di comportamento selezionabili dall’utente, da una condotta prudente e quasi timorosa a uno stile decisamente più aggressivo nei sorpassi e nei cambi di corsia. Aggiungere una funzione di parcheggio autonomo, dal punto di vista ingegneristico, non sembra un salto impossibile.

Primo problema, però, è il pagamento. Un’auto autonoma che cerca parcheggio deve trovarne uno gratuito, perché al parchimetro non può appoggiare la carta di credito da sola. Nelle aree urbane dense, specie se siamo negli Stati Uniti, trovare sosta gratuita è un’utopia. Secondo problema: cosa fa la Tesla se non trova posto? Gira in tondo? Si ferma in doppia fila con le quattro frecce?

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La soluzione ipotizzata sarebbe che, prima di partire, il sistema FSD verificherebbe se la destinazione “supporta” la Banish Mode, probabilmente incrociando dati su parcheggi disponibili nella zona. Se sì, ci si gode il servizio.

Quello che nessuno dice, però, è che questa funzione di Tesla non dipende solo dalla tecnologia. Dipende dalle normative, e la burocrazia, si sa, ha i suoi tempi.