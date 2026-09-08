Mercedes punta sulle batterie allo stato solido: avviata la produzione in serie

ProLogium, azienda sostenuta da Mercedes, annuncia l’avvio della produzione industriale delle celle allo stato solido Gen 3.5 nello stabilimento di Taiwan, indicando una densità energetica di 381 Wh/kg e 903 Wh/litro. Secondo l’azienda, i risultati sono stati rilevati dal TÜV su una cella di grande formato da 185,4 Ah. Il passaggio riguarda la fabbricazione delle celle, mentre l’arrivo su automobili commercializzate richiederà l’integrazione nei sistemi batteria dei costruttori.

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Batterie allo stato solido, ProLogium avvia la produzione delle celle Gen 3.5

La maggiore densità permette, a parità di energia immagazzinata, di ridurre massa e ingombro delle celle. Il beneficio effettivo su autonomia e peso della vettura dipenderà però dalla configurazione del pacco completo, che comprende anche struttura, collegamenti e gestione termica.

ProLogium riferisce inoltre una prova condotta da UL Solutions secondo la metodologia cinese GB/T 43568-2026. Dopo sei ore sotto vuoto a 120 °C, la perdita di massa è risultata inferiore allo 0,05%, rispetto alla soglia dello 0,5% prevista per la classificazione come cella interamente allo stato solido.

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L’impianto taiwanese parte da una capacità produttiva di 0,5 GWh, sufficiente in teoria a fornire le celle per circa 6.250 batterie da 80 kWh. I volumi sono ancora contenuti rispetto a quelli delle fabbriche di batterie convenzionali e dovranno crescere per consentire l’impiego di questa tecnologia su un numero maggiore di auto elettriche.

Per l’Europa, ProLogium prepara lo stabilimento di Dunkerque, in Francia, dove la cerimonia di avvio del cantiere si è svolta nel febbraio 2026. Il calendario aggiornato comunicato a maggio colloca l’aumento iniziale dei ritmi produttivi fra l’ultimo trimestre del 2028 e il primo del 2029, seguito dalla produzione di serie e dalle consegne nel secondo trimestre del 2029.

Il piano francese prevede una capacità di 4 GWh nel 2030 e di 12 GWh nel 2032, con ulteriori espansioni subordinate alla domanda. Si tratta di obiettivi industriali futuri, distinti dalla produzione Gen 3.5 annunciata a Taiwan.

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La successiva generazione Gen 4 introduce un sistema elettrolitico interamente inorganico, dal quale l’azienda si attende miglioramenti nella ricarica e nel funzionamento alle basse temperature. Per adottarlo, ProLogium sostiene che sarà sufficiente aggiornare circa il 10% delle attrezzature delle linee Gen 3.5, contenendo così l’intervento sugli impianti già predisposti.