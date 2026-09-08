La hot hatch che Ford ha cancellato troppo presto: Focus RS, l’usato dei desideri

Un “pacchetto” da 350 cavalli, trazione integrale, cambio manuale a sei marce e un pulsante per far sbandare il posteriore. La Ford Focus RS era questo, e oggi, come sappiamo bene, non la fanno più.

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Ford ha venduto la RS, l’ultima, la terza generazione, per tre anni, dal 2016 al 2018, una vita breve, abbastanza da renderla rara, ma non così rara da essere inavvicinabile sul mercato dell’usato: i prezzi attuali si muovono tra i 25.000 e i 40.000 euro, tutto dipende sempre da chilometriaggio e da quanto le buone condizioni siano reali e profonde.

Il cuore di questa Focus è un quattro cilindri EcoBoost turbo da 2,3 litri, lo stesso che spinge la Mustang, capace di 350 CV e altrettanti Nm di coppia. La trazione integrale può dirottare attivamente la coppia verso le ruote posteriori, e in modalità Drift lo fa in modo deliberato, non accidentale. È un sistema pensato per far sbandare l’auto.

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Nel 2016, chi l’ha guidata l’ha elogiata in modo incondizionato, e gli elogi, annotavano, sono riservati ai veicoli eccezionali. Questa Focus era uno di quelli.

C’è però un capitolo scomodo da affrontare prima di firmare qualsiasi assegno. La Focus RS, soprattutto nelle versioni 2016 e 2017, ha una storia nota di problemi alla guarnizione della testata. Ford ha emesso un programma di soddisfazione del cliente per i modelli prodotti tra agosto 2015 e luglio 2017, con una procedura che prevedeva test di pressione, sostituzione della guarnizione e, in alcuni casi, della testata stessa. Fumo bianco, perdite di refrigerante senza tracce esterne: sintomi da conoscere a memoria prima di avvicinarsi a un esemplare dei primi anni.

Verificate che la riparazione sia documentata. Controllate freni, sospensioni, frizione e sottoscocca con la stessa attenzione che riservereste a un’auto da pista, dato che molti proprietari l’hanno usata esattamente così.

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Il modello 2018 è l’ultimo dell’era, e vale la differenza di prezzo: quell’anno Ford ha proposto anche un’edizione limitata con differenziale autobloccante meccanico e cerchi neri.

Le alternative esistono, Golf R, Civic Type R, Subaru WRX, e ognuna ha le sue ragioni, ma nessuna di quelle ha il pulsante Drift di serie.