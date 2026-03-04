Suzuki Vitara ibrida con 4.000 euro di incentivo e tre tagliandi in regalo

Per lei sarebbero 22.950 euro chiavi in mano. Questo è il numero attorno a cui ruota l’offerta di marzo 2026 sulla Suzuki Vitara Hybrid, e non è un numero da ignorare. Suzuki aggiorna le condizioni di acquisto della Vitara nell’allestimento COOL+, quello che arriva già equipaggiato con i principali sistemi di assistenza alla guida senza chiedere optional aggiuntivi, e lo fa con un incentivo di 4.000 euro legato a permuta o rottamazione. Senza quel contributo, il listino sale a 27.450 euro. La differenza non è trascurabile.

La promozione copre entrambe le anime della Vitara, quindi la versione 2WD a trazione anteriore si porta a casa a 22.950 euro, mentre chi vuole il sistema di trazione integrale Suzuki 4×4 ALLGRIP sale a 25.950 euro. Prezzi chiavi in mano, con l’eccezione di IPT, PFU ed eventuali costi di rottamazione, per i contratti sottoscritti entro il 31 marzo 2026 presso i concessionari aderenti.

Sul fronte finanziamento, Suzuki propone una formula triennale costruita attorno a rate contenute. 5.300 euro di anticipo, 36 rate mensili da 198,54 euro e una maxirata finale da 13.772 euro, che corrisponde al Valore Futuro Garantito. Il credito totale è di 17.650 euro, con TAN fisso al 5,95% e TAEG al 7,45%, comprensivo di interessi, istruttoria, bolli e gestione pratica. Prima rata a 30 giorni dalla firma.

Alla scadenza, il piano Suzuki Solutions offre tre strade: saldare il residuo e tenere l’auto, restituirla, oppure cambiarla. Un meccanismo flessibile, pensato per chi non vuole restare incastrato in una scelta rigida dopo tre anni.

C’è anche un regalo, piccolo. I primi tre tagliandi di manutenzione ordinaria sono inclusi nell’offerta, per tutta la durata del finanziamento. Non cambia la vita, ma contribuisce a rendere il costo reale di gestione più prevedibile.

La Vitara Hybrid COOL+ non è un’auto che urla, non è pensata per brillare in prestazioni in pista, ci mancherebbe. È una proposta solida, con una dotazione onesta e un prezzo che, con gli incentivi giusti, inizia a fare sul serio.