Renault, gli aggiornamenti 2026 per la sua trinità premium

Renault porta all’anno modello 2026 la sua trinità premium, Austral, Espace e Rafale, con un pacchetto di novità che punta dritto alla connettività, ai sistemi di assistenza e alla personalizzazione. Non una rivoluzione, ma un affinamento preciso su ciò che i clienti già apprezzano.

Nel 2025 i tre modelli hanno mosso 444.000 unità a livello globale, con una crescita del 7,9% sull’anno precedente. In Italia, le immatricolazioni complessive hanno raggiunto 7.393 vetture (4.653 Austral, 1.599 Rafale, 1.141 Espace) coprendo quasi il 10% dell’intero venduto Renault nel nostro mercato. Dato non banale. Ancora meno banale è la composizione delle vendite: l’85% dei clienti Rafale sceglie le versioni Esprit Alpine o Atelier Alpine. Segno che chi compra vuole il top.

Sul piano tecnico, la base rimane la motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 200 CV, con consumi dichiarati di 4,8 l/100 km per Austral e Rafale e 5,0 per l’Espace, autonomia totale fino a 1.100 km con un pieno. Il Rafale aggiunge in gamma la variante Hyper Hybrid E-Tech 4×4 Plug-in da 300 CV, batteria da 22 kWh, fino a 105 km di autonomia elettrica WLTP, consumi ponderati a 2,0 l/100 km e 43 g/km di CO2.

Le novità più concrete per il 2026 arrivano dal digitale. Dentro l’abitacolo entra il caricatore wireless Qi2 per la ricarica rapida degli smartphone — compatibile anche con i dispositivi meno recenti, purché dotati di cover adeguata. Il pacchetto dati Open-R Link offre 2 GB mensili per tre anni, sufficienti per lo streaming via Google Play Store.

L’aggiornamento over-the-air porta a bordo Google Gemini al posto del vecchio Google Assistant: interazione più naturale, comandi più complessi gestiti meglio. Debutta anche la modalità di guida “Smart”, che transita automaticamente tra Eco, Comfort e Sport in base al contesto di marcia, togliendo al guidatore persino la fatica di scegliere.

Completano il quadro la nuova tinta “Blu Ardesia Satinato” per Austral ed Espace e una nuova opzione per gli interni del Rafale in tessuto nero goffrato.

I prezzi italiani partono da 38.700 euro per l’Austral, 42.400 euro per l’Espace cinque posti, 43.900 euro per il Rafale. La versione plug-in da 300 CV arriva fino a 57.400 euro.