In Italia scompaiono le officine: chi salverà la tua vecchia auto?

In Italia, circolano 41 milioni di veicoli, con una densità di 701 vetture ogni 1.000 abitanti, ma il parco auto italiano sta invecchiando in modo allarmante. Ben il 24,3% delle auto ha superato i vent’anni, e chi dovrebbe mantenerle in vita sta scomparendo. Negli ultimi dieci anni, oltre 8.400 officine indipendenti hanno chiuso i battenti, riducendo la rete degli autoriparatori a circa 75.000 unità, con un calo del 10%.

Non si tratta di una semplice evoluzione del mercato, ma di una vera asfissia economica. I costi di gestione sono esplosi: affitti elevati, bollette energetiche insostenibili e normative complesse richiedono risorse che le piccole officine, spesso familiari, non possono affrontare.

A complicare tutto, la diagnostica avanzata delle auto moderne esige computer, software costosi e formazione continua, lontani dalle tradizionali chiavi inglesi e dal buon senso pratico.

Riparare un’auto in officina richiede ormai delle competenze che non solo sono molto diverse (naturalmente) nel corso del tempo, degli anni e dei decenni, ma anche una serie di spese che diventano sempre più proibitive per gli indipendenti.

Il settore si concentra sempre più nelle mani di giganti, come reti ufficiali e convenzioni assicurative, che dettano regole e margini ridotti, penalizzando chi ha dedicato la vita al lavoro manuale. Questo non è solo un problema economico, ma sociale: in regioni come Abruzzo e Puglia, dove il calo delle officine raggiunge il 16%, gli automobilisti con veicoli datati si trovano senza opzioni accessibili.

Il ricambio generazionale è assente: i giovani optano per la presunta stabilità delle grandi catene, lasciando svanire il saper fare artigiano. Senza interventi concreti, come incentivi per la strumentazione tecnologica e agevolazioni sui costi fissi, l’Italia rischia un deserto meccanico.

Emergerà un divario profondo: chi può permettersi concessionarie lussuose contro chi, con la vecchia auto termica da preservare, resterà immobilizzato perché l’autoriparatore locale ha chiuso per sempre.