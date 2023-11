Skywell lancia una berlina con tv, frigorifero e sedili reclinabili

Altro che salotto viaggiante, stavolta parliamo di un vero e proprio jet privato su quattro ruote. La cinese Skywell lancia la berlina elettrica con una serie di accessori che faranno gola a molti, ma che probabilmente solo i ricchi imprenditori del pianeta potranno permettersi. Oltre ai sedili reclinabili, c’è il frigorifero e soprattutto una enorme tv.

Skyworth Skyhome, un sogno su quattro ruote

Quando si parla di concept car sognare non è un diritto, ma un dovere. Stavolta però il sogno non arriva dalla Russia come per la Rossa LM GT, ma dalla Cina. Stiamo parlando della berlina elettrica proposta da Skywell, un vero e proprio colosso dell’elettronica in patria. L’auto in questione dovrebbe entrare in produzione già a partire dal prossimo anno, ma durante un recente evento si è avuto modo di darle uno sguardo da vicino e scoprire quali diavolerie stavolta i cinesi hanno pensato per noi. Come detto, il veicolo si chiama Skyhome ed è prodotto da una costola dell’azienda cinese, la divisione automobilistica denominata Skyworth.

Quando si parla di Cina, si parla anche di tecnologia a buon mercato, e quindi sostanzialmente quanto detto nel nostro incipit è pienamente smentito. Ebbene sì, il costo di questo vero e proprio jet su quattro ruote è tutt’altro che proibitivo, visto che costerà soltanto 250 mila Yuan, ossia poco meno di 32 mila euro. Benché si tratti al momento solo di una concept car, gli sviluppatori hanno assicurato che quel che è stato presentato all’evento rispecchia per il 90% quel che poi vedremo realmente sul mercato. ad ogni modo, già dal design l’auto si caratterizza per un’estetica molto elegante e raffinata, completamente diversa dai modelli aggressivi e spigoloso che spesso si vedono in circolazione attualmente. Ciò che però caratterizza maggiormente questa vettura è la serie di optional di cui dispone.

berlina elettrica prodotta da Skywell

Berlina elettrica di Skywell, le caratteristiche

Come dicevamo, il design punta tutto sull’eleganza, con una carrozzeria estremamente sinuosa e un cruscotto anteriore fluido e ricco di fari a Led che le danno un aspetto a dir poco futuristico. Non è il futuro, però, quello che stiamo guardando, ma il presente, visto che la berlina di Skywell entrerà in produzione già a partire dal 2024 ormai alle porte. Tra le altre caratteristiche spicca il tetto panoramico in vetro e una grande barra luminosa sempre a Led lungo tutta la larghezza dell’auto. Non mancano i retrovisori esterni digitali e le maniglie delle porte a filo. Le caratteristiche più strabilianti però si trovano all’interno.

Sul cruscotto troviamo un grande display con il quadro completo degli strumenti a disposizione del guidatore. C’è poi un ulteriore schermo posto davanti al lato del passeggero. Per i passeggeri posteriori invece c’è un mega televisore che scorre già dal soffitto. Gli schermi si trovano anche nella parte posteriore dei poggiatesta anteriori e sono presenti anche una coppia di tavolini. È inoltre presente anche un frigorifero. A dare ulteriormente l’idea del jet privato, la possibilità di reclinare i sedili fino a stendersi completamente e attivare la funzione “massaggio ai piedi” presente nei sedili stessi.

Indiscrezioni rilasciate dagli stessi addetti ai lavori suggeriscono che l’auto dei sogni prodotta da Skywell arriverà sia in versione standard che a trazione integrale. Il modello di punta sarà dotato di 617 CV (460 kW) grazie a una coppia di motori elettrici e dovrebbe essere in grado di raggiungere i 100 km/h in 3,5 secondi. Non ci resta che attendere per vederla finalmente su strada e scoprire quali saranno le scelte finali del modello che arriverà sul mercato.