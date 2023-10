Suzuki, impresa compiuta: lo storico annuncio

Suzuki ha raggiunto un’altra pietra miliare. Alla fine di agosto 2023, ha raggiunto il traguardo delle 80 milioni di auto vendute nel corso della sua storia. Di queste, 28,9 milioni di unità le hanno piazzate in Giappone e 51,27 milioni all’estero. Dopo il Giappone, che rappresenta il 36 per cento, l’India ha contribuito con il 32,6 per cento delle vendite. Seguono il resto dell’Asia con il 13,5 per cento, l’Europa con il 10 per cento e altre regioni con il 7,8 per cento.

Suzuki fa 80 milioni di unità vendute: la best seller in assoluto è l’Alto

Dal lancio della prima “kei car” prodotta in serie, la Suzuki Light, nell’ottobre del 1955, il costruttore ha ottenuto un successo dopo l’altro grazie allo spirito creativo, alla capacità di adattarsi ai tempi e all’innovazione. Le esportazioni in tutto il mondo hanno avuto inizio nel 1959, e nel 1965 è giunta l’ora delle compatte, diventate un marchio distintivo dell’azienda. Nel 1975, Suzuki ha avviato la sua prima produzione all’estero in Pakistan. Da allora, ha ampliato le sue operazioni aprendo uno stabilimento in India nel 1983 e uno in Ungheria nel 1992. La rete di imprese creata in India non è diventata solo un hub cruciale per il mercato locale, ma ha anche svolto un ruolo importante in aree come l’Africa. Attualmente, Suzuki possiede 15 stabilimenti in 10 paesi, tra cui il Giappone. Le automobili Suzuki sono vendute in 184 paesi e regioni in tutto il mondo.

La best-seller per eccellenza è rappresentata dalla Alto, che è stata lanciata nel 1979 e costituisce il 20 per cento degli 80 milioni di veicoli venduti. In 44 anni dal suo lancio, l’Alto ha consolidato la sua reputazione come kei car, trovando una seconda casa in India. Toshihiro Suzuki, presidente dell’azienda, ha espresso la sua gratitudine verso i clienti. L’Alto rappresenta il leader delle vendite ed è stata fondamentale per i mini veicoli Suzuki e per la storia dell’azienda. Suzuki si impegnerà ancora di più a fornire un valore che rispecchi il principio di produzione “Sho, Sho, Kei, Tan, Bi” (più piccolo, leggero, corto, carino), rimanendo focalizzati sul cliente.

Negli ultimi giorni, Garage ILL, il tuner giapponese noto per la sua trasformazione della Jimny in una sorta di Bronco “super small” denominata Bro55, ha attirato l’attenzione del mercato. I feedback positivi dimostrano l’efficacia di questa direzione, anche grazie a collaborazioni prestigiose come quella con Toyota.