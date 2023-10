Nissan: il SUV sportivo che “ricarica il mondo”

Ci sarà anche Nissan al Japan Mobility Show 2023. In programma a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, la kermesse nipponica è uno degli appuntamenti irrinunciabili per chi nutre un debole nei confronti della kei car. Oltre alle produzioni di serie, troveranno spazio diversi concept, alcuni dei quali esposti nello stand di Nissan. La Casa mostra ora il secondo di una serie di concept, basato sulla tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X). Ciò permette al veicolo di trasmettere energia a qualsiasi dispositivo esterno, di qualunque tipo esso sia.

Nissan Hyper Adventure: il concept SUV con tecnologia Vehicle-to-Everything

Alcuni esemplari a zero emissioni oggi in vendita, come la Kia EV6, ne dispongono già, altri vedranno la luce nell’arco dei prossimi anni. Grazie al sistema introdotto, sarà possibile ricaricare piccoli oggetti come, ad esempio, i caricabatterie dei laptop. Ma lo sviluppo di Nissan merita un occhio di riguardo particolare, poiché consentirebbe all’accumulatore ad alta capacità del veicolo di diventare parte della rete nazionale. Qualora la casa andasse in blackout, sarebbe in grado di rifornirla di elettricità sufficiente, migliorando l’affidabilità delle infrastrutture energetiche. Pur rispettando l’ambiente, sottolinea l’azienda nella nota ufficiale, la flessibilità del V2X permette di sostenere il fabbisogno di elettricità sempre e ovunque.

Ciò incide sul design degli interni della showcar Hyper Adventure, caratterizzato da un sedile posteriore girevole, configurabile per essere rivolto verso l’ampio portellone. In tal modo, gli occupanti hanno l’opportunità di scendere dal portellone senza rischiare cadute, dati i gradini retrattili. Le sedute anteriori sono reclinabili all’interno, così da creare un salottino in stile lounge. Ispirato a triangoli caleidoscopici, l’abitacolo annovera un quadro strumenti personalizzabile e un display per le funzioni di infotainment.

Gli esterni presentano caratteristiche audaci, che – sottolinea l’azienda – si fondono efficacemente con l’ambiente. Il fine ultimo è quello di ottimizzare l’aerodinamica del SUV, con una linea del tetto spiovente e un elegante “lato B” in stile Kamm, con il look sportivo completato da pneumatici larghi. Ma anche di stupire i presenti, tramite soluzioni evolute, come la speciale tonalità cromatica di giallo, in grado di cambiare colore a seconda dell’angolazione della luce, mentre le porte a forbice sono presenti sia nella parte anteriore sia in quella posteriore. Sotto la carrozzeria, è presente il sistema di trazione integrale Nissan e-4orce, la soluzione ideale in caso di condizioni difficili.

L’Hyper Adventure sarà esposta digitalmente presso lo stand Nissan insieme al concept Hyper Urban, veicolo dalla personalità “urban” amico dell’ambiente, e a due altri modelli, non ancora rivelati.