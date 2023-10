Mazda MX-5, sorpresona in arrivo? L’immagine alimenta le speranze

Il Japan Mobility Show aprirà i battenti il prossimo 25 ottobre e si concluderà il 5 novembre, con l’ultima giornata aperta al pubblico. Tra le numerose case automobilistiche giapponesi che parteciperanno, Mazda presenterà la sua iconica MX-5 in diverse declinazioni. Una di queste potrebbe costituire un’anteprima della futura generazione. All’inizio dell’anno scorso, Joachim Kunz, responsabile dello sviluppo prodotto e dell’ingegneria della divisione europea, ha dichiarato che la vettura sembrerà rimanere per sempre con le stesse dimensioni, gli stessi principi e il motore a combustione. Tuttavia, arriverà inevitabilmente il momento di cambiare. L’industria automobilistica è, infatti, impegnata nella transizione ecologica, e il costruttore avrà sicuramente pensato a un’interpretazione completamente elettrica. Tuttavia, il debutto della versione non sembra imminente, a giudicare dalle dichiarazioni degli alti funzionari.

Mazda MX-5 al Japan Mobility Show: l’evoluzione della Vision Study sarà esposta nell’edizione alle porte?

In vista dell’evento nella capitale giapponese, l’azienda ha annunciato alcune novità entusiasmanti. Davanti al pubblico amico, ha pensato di “schierare in campo” i pezzi migliori del suo repertorio. Parlare di Mazda MX-5 trasmette un brivido tra i numerosi fan sparsi in tutto il mondo. Il suo stile facilmente riconoscibile e il prezzo accessibile le hanno permesso di guadagnarsi un posto di rilievo nelle concessionarie. È difficile trovare un’alternativa migliore a parità di costo, soprattutto se si cerca un’auto sportiva che trasmetta emozioni al conducente.

Il pezzo forte dello stand Mazda al Japan Mobility Show 2023 sarà una concept car progettata per rappresentare il tema dell’evento. Il significato esatto di queste parole sarà svelato solo tra poche settimane. Nel frattempo, per aumentare l’attesa dell’evento, sono stati pubblicati teaser sui canali ufficiali. Dalle immagini rilasciate pare che il design della parte posteriore sia simile a quello della Vision Study, presentata nella seconda metà del 2022.

In particolare, le luci posteriori divise e la scritta “Mazda” prominente sembrano essere rimaste le stesse. Tuttavia, le linee parallele sottostanti mostrano (forse) una leggera inclinazione rispetto al modello dello scorso anno. Si tratta di dettagli che solo un occhio esperto potrebbe notare. Inoltre, verrà esposta la versione SeDV, appositamente progettata per le persone con disabilità, disponibile anche nella versione RTF. E non dimentichiamo nemmeno i bambini, con una riproduzione in scala due terzi. Che sarà poi da vedere se sarà acquistabile e dove, ma susciterà una naturale simpatia, specialmente dei padri di famiglia e dei loro piccoli.