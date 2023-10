McLaren elettriche? Non se ne parla

Per vedere la prima McLaren a trazione 100 per cento elettrica, occorrerà pazientare. Infatti, in un recente incontro con la stampa tenuto a Dubai, l’amministratore delegato dell’azienda, Michael Leiters, ha espresso seri dubbi sulle qualità delle auto elettriche. In particolare, dubita che sia possibile produrre in pochi anni una vettura di alta qualità, leggera e con elevata autonomia. I veicoli pesanti potrebbero compromettere l’esperienza di guida, il che va contro l’obiettivo del costruttore britannico. Le prestazioni hanno sempre avuto un ruolo cruciale nelle strategie aziendali, quindi ritengono necessario approfondire la questione. Per farlo, continueranno con la loro attività tradizionale, basata sui motori a combustione interna.

McLaren dubita delle elettriche: sul mercato non prima del 2030

Prima o poi sarà inevitabile adeguarsi al cambiamento, ma prima che quel giorno arrivi, sarà necessario un lungo periodo di preparazione. Nel frattempo, continueranno a produrre veicoli che suscitano ammirazione, capaci di soddisfare le esigenze del loro pubblico di riferimento. Secondo il massimo rappresentante del marchio, le auto elettriche soffrono ancora di molte limitazioni. Essendo una forma di alimentazione relativamente nuova, devono ancora scoprire come sfruttare appieno il loro potenziale. Fino a quando non avranno le risposte desiderate, attendono. Perché il piacere di guida ha la priorità su qualsiasi considerazione relativa all’ambiente.

Questi commenti non sorprenderanno i fan, dato che Leiters aveva già espresso considerazioni simili ad agosto. In quel momento aveva sottolineato l’importanza di ridurre al minimo il peso aggiuntivo dovuto alle batterie. Inoltre, gli ingegneri hanno il compito di creare auto completamente elettriche superiori alle controparti a combustione interna in termini di potenza, prestazioni e manovrabilità. Di conseguenza, secondo le stime degli analisti interni, un’hypercar a zero emissioni potrebbe arrivare solo alla fine del decennio.

Lo stesso Leiters ha aperto alla possibilità di introdurre un SUV, in linea con i gusti attuali della clientela. Tuttavia, l’attenzione principale si concentra sulle ibride plug-in, poiché le unità a combustione interna stanno perdendo rilevanza. L’idea di un SUV verrà approfondita una volta che McLaren sarà tornata alla redditività, come spiegato da Leiters durante l’edizione annuale del Goodwood Festival of Speed. Durante un incontro organizzato con i concessionari McLaren lo scorso aprile, i dirigenti del brand avevano anticipato l’idea di lanciare una nuova classe di vetture a quattro posti e quattro porte nel 2028. Probabilmente si tratta dello stesso SUV che i progettisti stanno valutando, dopo aver ripristinato l’equilibrio finanziario.