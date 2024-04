Suzuki Across Plug-in Model Year 2024: le novità

È stato annunciato il Model Year 2024 della Suzuki Across Plug-in, il SUV frutto della partnership tra Suzuki e Toyota tanto da risultare l’equivalente della RAV4. Il Model Year 2024 introduce sostanzialmente diverse novità nell’equipaggiamento tecnologico che è stato nettamente ampliato e migliorato.

Cosa cambia con il Model Year 2024

La prima grande novità del Model Year 2024 della Suzuki Across Plug-in riguarda il sistema infotainment che ora integra un sistema di navigazione rinnovato. È ora previsto il supporto ad Android Auto, Mirrorlink e ad Apple CarPlay wireless. Anche la sicurezza e i sistemi di sicurezza alla guida sono stati oggetto di importanti cambiamenti. Sulla Suzuki Across Plug-in Model Year 2024, infatti, è ora presente l’ISA, l’Intelligent Speed Assist che può essere disattivato in qualsiasi momento dal guidatore. Grazie a questo sistema la Suzuki Across Plug-in sarà in linea con le normative UE che entreranno in vigore dal mese di luglio, argomento al quale abbiamo dedicato un approfondimento.

Oltre all’Intelligent Speed Assist la Suzuki Across Plug-in prevede il sistema di frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il sistema di mantenimento attivo della corsia di marcia, il sistema per il monitoraggio dei colpi di sonno e della distrazione del pilota, il monitoraggio degli angoli ciechi con opposizione al cambio di corsia se rileva la presenza di altri mezzi e il monitoraggio degli angoli ciechi durante le manovre in retromarcia. Inoltre sono presenti anche il limitatore automatico di velocità nelle discese su forti pendenze, il sistema di commutazione automatica abbaglianti-anabbaglianti in funzione del traffico e il sistema per l’arresto automatico del veicolo in manovra quando sta per colpire un ostacolo fisso. Il tutto è di serie nella Suzuki Across Plug-in.

Sempre elettrica, ibrida all’occorrenza

La Suzuki Across Plug-in dispone di due motori elettrici e una batteria ad alta capacità che assicura un’autonomia fino a 98 km. In aggiunta è presente un motore termico da 2.5l che consente la trazione ibrida con la quale ricaricare il sistema. 306 cavalli di potenza, accelerazione a 0 a 100 km/h in 6 secondi, trazione 4×4 elettrica per un’esperienza di sostenibilità davvero notevole.

Sul fronte del design la Suzuki Across Plug-in si caratterizza per la presenza di linee poligonali robuste e un profilo sportivo e deciso frutto anche dell’amplia griglia frontale e dei cerchi da 19”. Modanature silver, fari full LED, dettagli in nero lucido e skid plate completano lo stile della Suzuki Across Plug-in conferendole carattere ed eleganza.