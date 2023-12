Subaru WRX STI pronta al debutto al Salone di Tokyo, cosa sappiamo?

Pronti per rifarsi gli occhi? Subaru ha già fatto dare agli appassionati una sbirciatina di quella che sarà la WRX STI che presenterà al Salone di Tokyo nel 2024. Stiamo parlando di una berlina ad alte prestazioni e pubblicizzata come una “auto completa STI”. La sigla sta per Subaru Tecnica International, e immaginiamo che comprenda tutte le diavolerie che la serie comprende.

Cosa sappiamo?

Dall’unica immagine che sta circolando sul web per gentile concessione della stessa Subaru, non mancano le prime chicche che sembrano anche alquanto stravaganti. Su tutte la presenza del tergicristallo posteriore. Ad ogni buon conto, non ci sono differenze di design davvero sensibili dalla normale WRX già nota, che potete vedere in alcune immagini di questo articolo (mentre per la nuova versione l’unica immagine è quella che vi abbiamo proposto in anteprima). C’è però un altro dettaglio che salta subito all’occhio, ossia la presenza del nuovo spoiler sul cofano del bagagliaio.

Tra le caratteristiche tecniche, la configurazione delle sospensioni più rigida le permette di essere più vicina alla strada. Stiamo parlando comunque di un prototipo, il quale come detto verrà mostrato all’evento di Tokyo. Ciò non toglie che Subaru ha comunque intenzione di produrne un certo numero anche per il mercato, naturalmente in edizione limitata. Anzi, probabilmente assisteremo a un’edizione limitatissima, anche se si spera con qualche numero di unità in più rispetto alla recente Alpina B3 già esaurita.

Subaru WRX STI al salone di Tokyo

La nuova Subaru speciale sarà dotata di un kit di carrozzeria aerodinamica e riceverà, come detto, il trattamento Subaru Tecnica International (STI) che prevede anche lo spoiler in carbonio. La Levorg normale, essenzialmente una station wagon WRX, è già disponibile come modello STI Sport nel Paese del Sol Levante. L’evento di Tokyo è fissato in calendario il 12, 13 e 14 gennaio prossimo. Mancano quindi ormai solo pochi giorni e finalmente conosceremo altri dettagli di questa splendida vettura. Per l’occasione Subaru intende portare anche alcune auto da corsa: WRX NBR Challenge (edizione 2024), BRZ GT300 (edizione 2023) e BRZ CNF Concept del Team SDA Engineering. Infine, trattandosi di un’edizione limitata, ci attendiamo un prezzo consistente.