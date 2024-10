Subaru, successo mancato per BRZ e WRX: le due sportive andate male

Le auto sportive Subaru, da sempre amate dagli appassionati, non si trovano nel loro miglior momento in termini di vendite nel 2024. Il pubblico dei fan del marchio e delle sue prestazioni rappresenta oggi solo una piccola fetta di mercato. Sono infatti i SUV e i crossover a trainare le vendite, mentre modelli come la BRZ e la WRX registrano cali significativi.

Fino a settembre, la BRZ ha consegnato solo 2.323 unità, segnando un calo del 30,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sebbene ci sia stato un timido rialzo del 7,8% a settembre, con 291 unità vendute, il bilancio complessivo è negativo. Il suo “gemello” Toyota GR86 ha registrato un aumento del 10,4% nel terzo trimestre, con 9.643 unità vendute, superando nettamente la BRZ.

Anche la WRX non se la passa meglio. Le vendite della berlina sportiva di Subaru sono crollate del 34,2%, con sole 13.545 unità vendute nei primi nove mesi dell’anno. A settembre, la flessione è stata del 18,5%, con appena 1.329 auto consegnate.

Perché questo calo? Un portavoce dell’azienda, a giugno, ha indicato come fattori chiave i “tassi di interesse elevati e un ritardo nell’uscita del nuovo modello”. Sembra difficile, per Subaru, invertire la rotta. Alcuni suggeriscono di ridurre il rivestimento in plastica della WRX per darle un look meno da crossover e più da sportiva pura. La WRX Sportwagon, inoltre, non è ancora sbarcata negli Stati Uniti, un mercato che potrebbe rivelarsi interessante. L’attuale versione più sportiva, la WRX TR, non ha avuto il successo sperato ed è stata sostituita dalla WRX tS, pianificata e in arrivo all’inizio del prossimo anno.

Non sono solo le auto sportive di Subaru a registrare un calo. Anche modelli come l’Ascent (-9,1%) e l’Impreza (-15,1%) sono in difficoltà, mentre la Legacy, ormai verso il termine della sua carriera, ha visto un calo del 25,4%. Tuttavia, grazie alla forte performance della Forester (+22,3%), della Crosstrek (+15%) e della Outback (+2,8%), Subaru ha comunque registrato una crescita del 5,6% nei primi nove mesi del 2024, vendendo complessivamente 493.612 veicoli. Non si può dimenticare anche l’aumento impressionante del Solterra elettrica, con un balzo del 58,6%.